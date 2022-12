Real Santander no da tregua en la B: derrotó 0-1 a Valledupar de visitante

El conjunto santandereano es líder del torneo de ascenso, con 20 puntos. Este miércoles se disputaron cuatro partidos y este jueves se realizarán los otros cuatro, en la fecha nueve.

En los otros compromisos, Unión Magdalena se impuso 1-0 a Llaneros, Leones goleó 4-0 a Chicó, y Real Cartagena cayó 1-2 en su visita a Atlético FC.

La fecha nueve del Torneo Águila se completará este jueves con los siguientes compromisos: Universitario de Popayán vs. Pereira, Bogotá vs. Cúcuta, Orsomarso vs. Fortaleza y Quindío vs. Barranquilla.