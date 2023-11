Santiago, el menor de la 'Dinastía Roa', solo piensa en ascender 'a primera' con Patriotas

El Fútbol Profesional Colombiano está más emocionante que nunca y en la segunda división no se quedan atrás. Fortaleza ya logró el ascenso y ahora es Patriotas quien quiere el segundo cupo y para ello deberá vencer justamente al equipo de los 'Amix' en la Gran Final de la B. Por eso, en Gol Caracol hablamos con Santiago Roa, jugador del equipo boyacense que viene de una familia muy futbolera y que desea que los lanceros regresen a primera.

Santiago Roa nació en Bogotá y estaba destinado a ser futbolista, pues sus hermanos también juegan a nivel profesional: Juan Daniel, quien brilló en Santa Fe, y, Nicolás, qu también estuvo en el 'cardenal' y pasó por Huila, Tigres, Cali, Pasto y Bucaramanga.

Y es los hermanos han tenido la posibilidad de jugar juntos y compartir experiencias. Santiago jugó con Juan Daniel en Alianza Petrolera y con Nicolás en Tigres. Por eso, el menor de los Roa es nuestro invitado en ' Historias de la B '.

¿Su familia es futbolera? ¿Por qué los tres salieron futbolistas?

“Mi mamá no fue por ese lado, mi mamá solo fue para el colegio como tal, pero mi papá sí siempre le gustó el fútbol desde pequeño fue ciclista y futbolista. Ya cuando estaba grande pues hacía torneos ahí de barrio”.

Publicidad

¿Cómo es la relación con sus hermanos?

“Digamos que tanto que darnos palo, más que todo es darnos consejos, de pronto en el momento que lo estamos haciendo mal. Lo bueno es que los tres estamos en el ámbito del fútbol y conocemos del tema. Más que todo es eso, que nos ayudamos igual mutuamente. Nos colaboramos y es más el apoyo que se dé del uno al otro. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp y de Instagram para mandar mensajes de todo, memes y demás”.

¿Que tienen Nicolás y Juan Daniel, que no tiene usted como futbolista?

“De mi hermano Nicolás la potencia, él tenía una potencia y cuando arrancaba era envidiable, porque en realidad la potencia que manejaba él era muy bueno. Y Juan Daniel, más que todo la jerarquía, yo creo que eso también importa mucho y de pronto también a veces a uno le hace falta”.

¿Qué tiene Santiago como futbolista, que no tiene Nicolas y Juan Daniel?

“Difícil, difícil porque pues que digamos con Juan Daniel nos parecemos mucho en el juego. Nicolás es un poquito más diferente de nosotros, de pronto a él le falta correr más”.

Santiago Roa, jugador de Patriotas. (De verde). Dimayor

Publicidad

Usted jugó con Nicolás en Tigres y con Juan Daniel en Alianza Petrolera ¿Qué se siente jugar con el hermano en el mismo equipo?

“Es algo muy bonito y más siendo un hermano que uno sabe que siempre va a ser el respaldo. Es maravilloso estar en la cancha y digamos como mis hermanos que son mayores a uno le pueden decir ‘te falta esto, arreglé esto’. Son más que todo consejos”.

¿Usted jugó en Patriotas en primera división y ahora en segunda, que diferencias ha notado?

“La diferencia han sido profesores diferentes. Obviamente el estar en la A es diferente que, en la B, el torneo es completamente diferente, en la B es más físico que en la A, pero lo bonito es que uno se puede llenar de varios profesores, no solo de una sola persona, sino que muchos de todos que llegan, a la larga igual a uno lo ayuda a crecer y en este año que volvió, ya tienen como un club, que es como su sede y ya están más ordenados”.

Sobre el estilo del actual DT de Patriotas, Jonathan Risueño

“Hay diferentes métodos de los técnicos. Lo principal es el orden por qué es lo que más le interesa a él y también tener mucho la pelota. Es un técnico que le gusta demasiado la pelota y ser atrevidos también, porque pues a él le gusta tenerla, pero si la persona no es atrevida, pues así es difícil”.

¿Qué repetir y que mejorar para el partido de vuelta de la Gran Final contra Fortaleza?

“Estuvimos muy bien en el partido de ida, poniendo también el ritmo en cuanto a nuestra cancha, pues sabemos, la manejamos muy bien, creo que eso nos favoreció mucho. Tenemos que ir conscientes de que llevamos un buen resultado, pero que también sabemos que, si no estamos aplicados, si no estamos en orden, pues así mismo también nos pueden ir encima. Es más que todo el orden, es lo principal en este momento. No dejarlos salir, no dejarlos jugar como ellos normalmente están acostumbrados a jugar”.