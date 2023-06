Santiago Guzmán, el fijo en la defensa del Cúcuta, que sueña con el ascenso en el fútbol colombiano

Cúcuta Deportivo es el líder del Grupo B de los cuadrangulares de la ‘Primera B’ y, en la última fecha, buscará el paso a la gran final del primer semestre. Uno de los jugadores que ha sido clave en este proceso es el juvenil Santiago Guzmán. Con su velocidad y marca férrea, ha aportado para que los ‘motilones’ tengan la ilusión de conseguir, nuevamente, el ascenso.

Este defensor de 23 años, creció en Bogotá y encontró en La Equidad la oportunidad para debutar en el fútbol profesional es el invitado de la semana en nuestra sección ‘Historias de la B’.

¿Cómo empezó Santiago Guzmán en el fútbol?

“La familia por parte de papá y mamá son muy deportistas. Mi papá jugó fútbol en las divisiones menores del Deportes Tolima, entonces pienso que ahí más que todo está el amor por el fútbol. A los 10-11 años fui al pueblo de Líbano, Tolima, a terminar mi crianza con mis abuelos maternos”.

¿En qué equipo comenzó?

“Llegué a filas de la Equidad Seguros, cuando nos vinimos a vivir a Bogotá, empecé a jugar fútbol en formación. Con ellos estuve, más o menos unos 10 años en formación. Tuve la oportunidad de jugar torneos nacionales Sub-15, Sub-17, Sub-20. Debuté con el equipo profesional en el año 2020, con el profesor Alexis García y tuve la oportunidad justamente de debutar contra el Cúcuta Deportivo en un partido por Copa Colombia en pandemia”.

¿Cómo fueron esos inicios en el fútbol?

“En divisiones menores yo jugaba de delantero en La Equidad y marcaba muchos goles. Le cogí mucho amor al fútbol, al equipo y estaba muy contento de hacer parte de eso. Fue muy lindo este inicio y más que todo que la que impulsó esto desde el inicio fue mi mamá. Durante los dos primeros años era más que todo un hobby, pero empecé a hacer más goles y me volví determinante para el equipo. También lo vi como una profesión y me entrené mucho mejor en la parte física”.

Y me imagino que ese esfuerzo dio frutos…

“Claro, tuve la oportunidad de ir a microciclos de la Selección Colombia Sub-15 y Sub-17 con el profesor Jorge ‘El Chamo’ Serna y Orlando Restrepo. Cuando empecé a ser Sub-20 tuve buenos resultados; en la pandemia, el profesor Alexis García me dijo que me iba a tener en cuenta para la pretemporada del primer equipo”.

¿Qué siguió después de eso?

“En La Equidad no tuve muchos minutos, no tenía casi la posibilidad de jugar, entonces lo que busca el club es darme un año a préstamo a un equipo de la B, que fue Tigres. Ese fue un año muy bueno, lleno de experiencias, afrontando un torneo complicado. El año pasado regresé al conjunto bogotano y nuevamente no había mucha posibilidad de jugar, entonces pido al club que me fuera nuevamente a préstamo”.

¿Ahí apareció el Cúcuta?

“Sí, Augusto Cadena dio el visto bueno para venir, aunque hubo interés de equipos de la B, pero yo buscaba más minutos. Sabía que Cúcuta era un equipo grande y no lo pensé dos veces. Deciden no tenerme en préstamo, sino directamente ficharme y tener contrato con ellos. Ha sido una bonita experiencia, al equipo lo apoyan mucho, tiene una hinchada muy grande”.

¿Cómo fue llegar a un equipo con tanta tradición?

“Es una motivación salir cada fin de semana, cada vez que hay fecha, salir aquí a jugar y ver el estadio lleno. Estoy muy contento de estar acá y que nos esté yendo bien”.

Ha tenido oportunidades con Aquivaldo Mosquera y con Bernardo Redín, ¿qué significa eso para usted?

“Con Aquivaldo siempre estaré muy agradecido porque me dio la oportunidad, el que me dio el aval. Le aprendí muchas cosas, siempre estuvo para nosotros, no solo para mí sino para todo el grupo. Actualmente estamos viviendo una buena campaña y también es gracias a él. Con Bernardo estamos muy contentos con cómo maneja el camerino, como trabaja. Hay un compromiso muy grande para ser campeones esta mitad de año”.

Justamente, se viene un partido clave contra Cortuluá para pasar a la final

“Estamos conscientes del juego que vamos a afrontar este fin de semana. Tenemos que salir a proponer, a buscarlo, a ser muy inteligentes. Cortuluá es un equipo muy fuerte. Hacen transiciones muy rápidas de ataque. Sabemos que el fin de semana vamos a tener el apoyo de toda la gente”.

¿Qué significa compartir equipo con jugadores como Jonathan Agudelo o Stalin Motta o Wilder Mosquera?

“Somos unos afortunados en tener a un goleador como Agudelo, a un referente del fútbol colombiano como Stalin y a un capitán que día a día nos ayuda, nos guía como Wilder. Eso es un plus, es un polo a tierra. Son personas que nos ayudan demasiado por si alguno se está desviando del camino. Todos los días les aprendo algo”.