“Se asustaron mucho en el equipo porque estuve sin signos vitales durante varios minutos”

El experimentado arquero Alejandro Otero habló con Golcaracol.com sobre el fuerte golpe en la cabeza, sufrido en el juego entre su equipo Orsomarso y Unión Magdalena, por el torneo de ascenso el lunes pasado.

Minutos de suspenso se vivieron en la cancha del estadio Deportivo Cali, cuando en el juego Orsomarso vs. Unión, por el torneo de la ‘B’, el golero Alejandro Otero a los 33 minutos juego sufrió un golpe en su frente que lo dejó inconsciente, durante varios minutos.

En Golcaracol.com hablamos con el guardameta de 36 años sobre su estado de salud, luego del incidente sufrido en el compromiso del ascenso y que terminó 2-2.

¿Cómo fue la jugada en la que recibe el golpe?

“Una pelota que viene a ras de grama aparece el delantero del Unión (Magdalena) y mi defensor. Yo logro atrapar el balón y Ricardo Márquez no puede frenar a tiempo y me pega con su rodilla en mi cabeza. Ahí caigo y pierdo el conocimiento”.

¿Cuáles fueron los resultados de los exámenes?

“Me hicieron un TAC cerebral, todo salió bien, sin fracturas o sangrado interno, que es lo que revisan primero. Me dijeron que si sentía mareos o dolor, que fuera a la clínica. Me dieron tres días de incapacidad, donde debo tener reposo total. Luego, el médico me valorará y dependiendo de eso; me darán el alta para volver a jugar”.

¿Se asustaron sus compañeros luego de la jugada?

“El médico me dijo que estaba muy asustado porque estaba sin signos vitales, entonces que estaba muy angustiado y los compañeros también. Yo estoy feliz acá. Orsomarso me abrió las puertas, luego de la lesión que sufrí en Patriotas (luxación en el hombro) que me alejó de las canchas por un año".

