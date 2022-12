Se renuevan las ilusiones de los equipos en el ascenso colombiano: regresa el Torneo Águila

Los partidos más atractivos de esta primera jornada del campeonato serán Quindío vs. Boyacá Chicó y Pereira vs. Fortaleza. El cuadro 'matecaña' parte como uno de los favoritos para regresar a primera división.

Los equipos del ascenso colombiano regresan con las ilusiones renovadas para encarar la segunda mitad del año , en la que se conocerán los dos nuevos inquilinos que llegarán el próximo año a la primera división.

El puntapié inicial se dará este fin de semana con la primera fecha del Torneo Águila-II, que coronó campeón en el primer semestre al Deportivo Pereira , equipo que hace algún tiempo lucha por recuperar la categoría.

El cuadro ‘matecaña’, que dirige el argentino Néstor Craviotto, parte como uno de los favoritos para quedarse con una de las dos plazas, pero no se confía y trabajará para cerrar una gran campaña con el anhelado ascenso.

Al frente tendrá a otros equipos históricos y animadores del campeonato como Real Cartagena, Cortuluá, Quindío y Boyacá Chicó, que saben que tiene una segunda oportunidad para recomponer el camino.

Cabe recordar que el Torneo se iniciará este sábado 20 de julio y culminará el 7 de diciembre.

Los cuadrangulares tendrán lugar del 19 de octubre al 16 de noviembre. La final de ida será el 30 de noviembre, mientras la vuelta será el 7 de diciembre. El repechaje para definir el segundo ascenso se jugará el 11 y 15 de diciembre.

Así las cosas, la mesa está servida para que empiece a rodar el balón y los equipos luchen por estar en la Liga Águila 2020.

Así se jugará la primera fecha del Torneo Águila-II

Sábado 20 de julio

Orsomarso vs Real Cartagena-3:00 p.m.

Valledupar vs Leones-3:00 p.m.

Barranquilla vs. Llaneros-3:00 p.m.

Domingo 21 de julio

Tigres vs. Cortuluá-2:00 p.m.

Atlético vs. Bogotá-3:00 p.m.

Real San Andrés vs. Boca Juniors de Cali-3:30 p.m.

Lunes 22 de julio

Deportes Quindío vs. Boyacá Chicó-6:00 p.m.

Martes 23 de julio

Pereira vs. Fortaleza-7:30 p.m.