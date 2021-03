Se vive el sueño 'bananero': Unión Magdalena venció 0-2 a Atlético y consiguió la clasificación

Culminó la fecha número 13 de la Primera 'B' en Colombia, con el juego entre Unión Magdalena y Atlético F.C, donde los 'bananeros' consiguieron tres puntos claves, en condición de visitantes.

A falta de dos juegos, dos equipos ya tienen los dos píes dentro de los primeros ochos clasificados, que son Huila y justamente el Unión.

Leones también consiguió un triunfo clave que lo puso en el cuarto lugar de la tabla, a una victoria de clasificar. Los paisas vencieron como locales a Boca Juniors de Cali 2-0, con doblete de Andrés 'Titi' Rodríguez que se convirtió en el goleador del campeonato.

A la fecha, Real San Andrés y Llaneros ya no cuentan con aspiraciones para clasificar. Más arriba, están Bogotá y Barranquilla que necesitan hacer una campaña perfecta y depender de resultados para conseguir un cupo.

La jornada 16 empezará el próximo viernes con el juego entre Leones y Real Cartagena y contará con otros duelos interesantes como Quindío vs Atlético; Orsomarso vs. Cortuluá y Boca Juniors de Cali vs. Huila, que serán definitivos en la lucha por el cupo de clasificación.

