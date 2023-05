Sebastián Oliveros, otro técnico estudioso que hace camino en Fortaleza de la B

Fortaleza es uno de los equipos que semestre a semestre da la pelea en la Primera B del fútbol colombiano . Para este campeonato se encuentran dentro de los ochos y esperan acceder a la final del Torneo, de la mano de un entrenador joven y de proceso en el mencionado club como lo es Sebastián Oliveros.

El profesor Oliveros ya lleva ocho años con el equipo bogotano, comenzando desde categorías pre-juveniles y este semestre, llegó al equipo profesional, gracias a una suma de experiencias y también a una preparación académica que ha venido haciendo en su proceso de formación y crecimiento.

Así se lo contó el joven entrenador a Gol Caracol, para la sección ' Historias de la B '. Por eso comentó inicialmente que "soy profesional y magister en Ciencia del Deporte; entrenador con licencia Pro de la Federación Colombiana y Conmebol. Siempre con la inquietud de prepararnos y crecer", dijo Oliveros inicialmente.

A esos estudios, también ha ido escalando dentro de la estructura que manejan en Fortaleza. Por eso rescató que "antes de ser el primer entrenador, fui el asistente técnico del club, durante cinco años, en los procesos de Carlos Barato, Pablo Garabalo y Nelson Flórez. Durante ese tiempo estuve trabajando también en el equipo Sub-20".

Publicidad

¿Así las cosas usted se ha hecho en el club, con diferentes momentos y experiencias?

"Sí, en el 2019 y 2020 estuve a cargo del equipo Sub-17, en 2018 estuve con la plantilla Sub-17. Con el club llevo ocho años, antes estuve en la Selección Bogotá Infantil. Antes de esto también tuve mi propio club y pasé por varios equipos del fútbol aficionado".

¿Qué balance hace de la temporada?

"El balance es positivo, nosotros estamos arrancando proceso. Al haber arrancado un nuevo proceso, era un inicio difícil con una plantilla nueva. Con esto, hemos podido alcanzar los objetivos que nos hemos propuestos, entre esos; clasificar a los ocho. También hemos podido ir colocando a jugadores jóvenes, que vienen de divisiones menores. Hemos hecho las cosas bien desde cualquier punto de vista".

¿Cómo es el estilo que le gusta en sus equipos?

"A mí me gusta el fútbol ofensivo, considero que este deporte es un todo, pero me gusta cuando veo a mis dirigidos en el arco rival, cuando están siendo propositivos. Si tenemos la pelota, es más difícil que el rival nos haga daño. Tenemos un estilo combinativo, con posesión y eso ha permitido que pueda alcanzar los objetivos que me pongo con mis equipos"

Publicidad

¿Qué significa llevar tanto tiempo en Fortaleza?

"Es mi casa, llevo mucho tiempo acá, en el que he podido ir creciendo como profesional hasta llegar a ser el entrenador del primer equipo. Siento que Fortaleza es un club diferente, por todo lo que genera. En estos años ha crecido, ha crecido como un club diferente y esos valores se ven en el plantel, pero también en los programas que se generan. Acá también se le apuesta al talento bogotano; tenemos un propio colegio, que nació como un espacio para buscar una alternativa para los chicos".

¿Cómo analiza el grupo que le tocó en los cuadrangulares?

"Es un grupo competitivo, los cuatro clubes hemos hecho un gran trabajo en el semestre. Cartagena y Quindío son equipos tradicionales que han pasado por la 'A' y Llaneros hizo una buena campaña, siendo líder. Los cuatro equipos manejan bien el balón. Los juegos van a ser muy apretados y se van a definir por detalles".