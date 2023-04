Sebastián Salazar: de pensar en colgar los guayos a buscar un segundo aire en Bogotá FC, de la B

Liga y Superliga del fútbol colombiano, Suruga Bank y Copa Sudamericana: esos fueron los títulos que en su momento ganó Sebastián Salazar con Independiente Santa Fe. Con su labor en el zona media se ganó el cariño de la hinchada 'cardenal'. Sin embargo, se marchó a Brasil, regresó para jugar en Jaguares y una lesión lo margino de las canchas en el 2022. No se rindió, siguió trabajando y ahora es uno de los referentes del Bogotá FC, en el Torneo de la B en nuestro país.

Nació en la capital colombiana y su amor por Santa Fe lo llevó ingresar a las divisiones inferiores del equipo. Poco a poco fue escalando en la cantera del 'león' y logró su sueño de debutar en primera división. Así fue como Salazar, nuestro invitado en 'Historias de la B' , forjó su carrera en el balompié de nuestro país.

Luego de seis años en el conjunto 'cardenal', se marchó al Goiás de Brasil, equipo donde tuvo un paso fugaz y regresó a Colombia para vestir la camiseta de Jaguares. Con los 'felinos' volvió a tomar protagonismo, pero una lesión en los meniscos a finales del 2021 frenó de nuevo su carrera, tanto así, que en el 2022 no estuvo presente en los terrenos de juego.

Si bien la lesión se alargó, Salazar no se quedó quieto y le puso empeño a su recuperación. "Tuve un preparador físico ahí a mi mano, el profesor Duwan Neira, que es un gran ser humano, que lo conozco desde chiquito, que trabajó incluso en Santa Fe , él fue como el que me estuvo ayudando sobre todo en el tema de la adaptación otra vez, del impacto y de la rodilla", le contó el mediocampista en exclusiva a Gol Caracol.

Y es que además de enfocarse en tocar de nuevo la pelota en un partido oficial, el bogotano le sacó jugo al tiempo' y se dedicó a los idiomas. "Hice mis cursitos de inglés, hay que aprovechar esos espacios para estudiar y tener otras opciones a futuro", reveló el jugador.

Como en la vida, en el fútbol las cosas no son fáciles y Salazar también pasó por momentos difíciles, pues la opción de 'colgar los guayos' estuvo latente. "Cuando se me complicó un poquito ya saliendo en la rehabilitación, si a uno se le pasa por la cabeza ese momento, pero personas alrededor mío, mi familia y mi novia, estuvieron ahí siempre apoyándome y no me dejaron desfallecer", recordó el volante.

Una vez del jugador se recuperó, apareció una luz de esperanza y Bogotá FC lo contactó para que se uniera a sus filas. Al club capitalino lo dirige César Torres, técnico con quien Salazar compartió en su aventura por Jaguares. "Él tuvo ese buen gesto de preguntarme si quería jugar y le dije que sí, que lo que necesitaba era coger ritmo y estamos acá para brindar una mano a él, al club y a todos estos muchachos para que en lo poquito que yo sé puedan salir adelante y agarren más experiencia", comentó.

Sin embargo, antes de la oferta de Bogotá FC, lo buscó el Marítimo, de la primera división de Portugal, pero "lastimosamente la lesión derrumbó todo, donde me hizo parar y mover ciertas cosas que ahí no cuadraban".

Ahora bien, el mediocampista se unió al equipo de la capital colombiana y de una vez fue al ruedo. El pasado 29 de marzo debutó frente a Alianza Petrolera y se sintió tal como si hubiera jugado por primera vez, ya que "hubo ansiedad, nerviosismo, porque un año sin jugar obviamente se siente, es como volver a debutar, pero gracias a Dios me sentí bien".

Este nuevo reto con los bogotanos es la primera experiencia de Salazar en segunda división y si bien ha sentido que corre más en la B que en la A, "ahorita ha evolucionado mucho, por ejemplo, hay equipos como Cúcuta que juegan muy bien, nosotros estamos en ese proceso y es como cambiar el chip de que se puede jugar de igual a igual, seas de A o de B".

En su momento, el volante jugó partidos importantes con Santa Fe y logró grandes cosas, no obstante, ahora tiene nuevos objetivos con su nuevo equipo. "Intentar clasificar a los ocho está complejo, pero mientras haya opción todo se puede. También esperar el segundo semestre, hacer un buen torneo y por qué no pelear un título, estos muchachos son de gran talento, tienen ambición y se puede lograr grandes cosas acá", recalcó.

Sebastián Salazar tiene claro que quiere seguir en el fútbol y ser protagonista en el Bogotá FC, él no olvida sus orígenes y no le cierra las puertas al 'cardenal'. "Quiero experimentar un poquito más afuera y quiero llegar a Santa Fe a lograr cosas grandes otra vez, pero con un poquito más de cancha y más experiencia", concluyó el futbolista de 27 años que todavía tiene mucho fútbol para dar.