Sigue la disputa por el liderato en el Torneo Dimayor: tres equipos en lo más alto de la tabla

Este sábado, desde las 2:00 de la tarde, Fortaleza y Atlético Huila abrirán la tercera jornada del Torneo Dimayor de la Primera B, que, de momento, cuenta con tres equipos en lo más alto de la tabla de posiciones. Atlético, Orsomarso y Boca Juniors de Cali igualan en puntos (4) y son lideres.

A James Rodríguez le pusieron a Jonjo 'la Momia' Shelvey, de Newcastle, a que lo muela a patadas

Atlético afronta la tercera jornada, de la segunda división del fútbol colombiano, tras golear 3-0 a Real Cartagena en la pasada fecha, mientras Orsomarso sacó una valiosa victoria 3-4 sobre Valledupar, en condición de visitante y Boca Juniors de Cali ganó, por la mínima diferencia, a Barranquilla, con un golazo de tiro libre del portero Nelson Ramos.

Para la presente fecha, Orsomarso recibirá a Llaneros este sábado, desde las 3:00 de la tarde y buscará sumar de a tres para colocarse en la cima de la tabla, a la espera de los resultados de Boca Juniors, que juega el domingo 31 de enero, frente a Valledupar, en el estadio Francisco Rivera Escobar.

¡Grande, Chapecoense! Campeones de la B en Brasil, un título que nos alegra en Colombia

Por parte de Atlético, tendrá que esperar hasta el próximo lunes, cuando se mida contra Real San Andrés, a las 7:40 de la noche, en el duelo que cerrará la jornada tres del Torneo Dimayor.

Publicidad

Programación fecha 3 Torneo Dimayor:

Sábado:

2:00 p.m.: Fortaleza vs. Atlético Huila

3:00 p.m.: Orsomarso vs. Llaneros

Domingo:

1:30 p.m.: Leones vs. Tigres

2:00 p.m.: Bogotá vs. Cortuluá

3:00 p.m.: Boca Juniors de Cali vs. Valledupar

5:35 p.m.: Quindío vs. Unión Magdalena

Boca Juniors se ilusiona con Nelson Ramos: “Nos aporta en todo sentido; esperamos ser protagonistas”

Publicidad

Lunes:

4:00 p.m.: Real Cartagena vs. Barranquilla

7:40 p.m.: Real San Andrés vs. Atlético