Stalin Motta y su vigencia en Cúcuta a los 38 años: "Cuido mi alimentación y me entreno al cien"

En el mundo del fútbol, muchos técnicos y futbolistas han manifestado la importancia de la experiencia para no solo ganar partidos sino también títulos. En la Primera B de Colombia, Stalin Motta, es un claro de ejemplo de ello, para el 2023 fichó por el Cúcuta Deportivo y se mantiene vigente a sus 38 años. A lo largo de su carrera ha sido líder, capitán y ha ocupado un lugar importante en el camerinos de los equipos por dónde ha pasado.

La historia de Stalin Motta en el fútbol se remota al 2004, cuando debutó con el Chía FC en la segunda división de nuestro país. Su talento lo llevó a La Equidad, club donde fue figura varios años y en el que vivió tres etapas de su carrera (2006-09, 2012-13 y 2015-2022). En medio de su periplo en el 'conjunto 'asegurador' tuvo dos breves pasos por Atlético Nacional y Barcelona de Ecuador. En el 'verde capitalino' fue capitán y referente dentro de la cancha, roles que lo han convertido en un futbolista con liderazgo y con buena comunicación hacia sus compañeros.

El año pasado culminó su vinculo con La Equidad y el Cúcuta Deportivo decidió fichar al mediocampista bogotano. Con los 'motilones' debutó el 22 de febrero en la derrota 1-0 frente a Once Caldas, sin embargo, su equipo avanzó a la siguiente fase luego de haber ganado 3-1 en el juego de ida. Sin embargo, el más reciente encuentro de Motta fue el lunes 27 de febrero, en la victoria 0-1 sobre Barranquilla, por la Primera B de nuestro país.

En Gol Caracol hablamos con Stalin Motta sobre su experiencia, las claves para mantenerse vigente, el liderazgo y sobre el fútbol de primera y segunda división del balompié local.

Publicidad

¿Cómo se ha preparado para mantenerse vigente en el fútbol?

"Yo creo que tiene que ver mucho con los hábitos, con los pensamientos, con el día a día. Es vital mantener tu herramienta de trabajo bien y mi herramienta es mi cuerpo, así que me cuido muchísimo con alimentación. Soy una persona que trabaja mucho la fuerza en el gimnasio, prevención de lesiones y me entreno al 100. Obviamente tu cuerpo con el pasar de los años va perdiendo ciertas cosas, pero tú puedes fortalecerlas con otras. Y eso creo que es lo que me ha ayudado a mantenerme vigente durante tantos años y sigo disfrutando aún este proceso que he venido trayendo durante toda mi carrera".

¿Se siente como ejemplo o punto de referencia para los demás jugadores?

Publicidad

"Sí, obviamente estar tantos años en el fútbol le ayuda a uno a tener una cara frente a sus compañeros, una cara de referencia, una cara de humildad, de trabajo, de liderazgo. Creo que los mismos compañeros al llegar y verlo a uno trabajar, cómo se trabaja, esforzarse, esa es la mejor manera de dar ejemplo. Muchas veces lo han expresado, su admiración, la manera en que ven ellos, desde su punto de vista mi juego, mi manera de moverme, de empezar el juego y de mantenerme físicamente. Y eso para mí es muy gratificante".

¿Es de dar consejos?

"Sí, la verdad fui capitán casi toda mi carrera, inclusive cuando fui a Nacional era tercer capitán, detrás de Gastón Pezzutti y Jairo Patiño. Siempre me ha gustado cuando quiero decir algo, lo digo de una manera muy respetuosa, lo digo pensando en que puedo ayudar a otra persona. Obviamente también miro qué persona es, si sé que podría escuchar, cada uno escoge si oye o escucha, son dos cosas diferentes. Así que trato de hacerlo cuando veo la necesidad, lo he hecho muchas veces como te digo en mi carrera, mirando a los ojos con mucho respeto y tengo la conciencia tranquila porque muchísimos jugadores, compañeros, después del tiempo le dan a uno las gracias por esas cosas que uno en algún momento les dijo".

Publicidad

¿En Cúcuta Deportivo el DT Bernardo Redin le ha delegado esa voz de mando dentro del plantel?

"Bueno, no me ha delegado nada, obviamente soy una persona que jugó muchísimos años fútbol, 18, 20 años fútbol, el tiempo que lleva él de entrenador, no sé, otros 20 años, 18 años, y él sabe que un jugador grande le puede aportar al equipo. Obviamente en el equipo hay capitanes, hay jugadores grandes, que era Jonathan Agudelo, más te lo dije también que son como los jugadores más grandes, hay varios jugadores que ya han tenido un recorrido en el fútbol y que eran los que normalmente manejaban las cosas acá. En cuanto a lo que manejan los jugadores grandes, pues por decirlo así, y obviamente ellos les gustó mi llegada porque lo conocen a uno, saben que yo fue muchos años capitán, líder. El profe nunca nos calla por decirlo así, pero él permite cuando uno como jugador quiere hablarle al grupo, quiere aconsejarlos, quiere dejar un punto de vista, él no tiene en inconveniente. Es una persona muy exigente en cuanto al trabajo, al día a día, y también le gusta apoyarse en los jugadores que ya han tenido recorrido en el fútbol, así que eso también es bueno para nosotros".

Publicidad

Hace muchos años, en los inicios de su carrera, estuvo en la B, ahora regresó. ¿Qué cambios ha sentido ahora?

"Ahora hay mucha juventud. Antes pienso que era un poco más mezclado, antes había más jugadores grandes en los planteles, ahora veo mucha, mucha juventud, los equipos de la B con muchísimos jugadores jóvenes, muy veloces, muy físico el fútbol. Yo tuve la oportunidad de jugar desde el 2002 en el torneo de la B, desde el 2004, 2005, 2006, y he percibido eso, he comentado con los compañeros. Es un torneo muy exigente el de hoy en día. En el de antes, teníamos jugadores más grandes, se parecía un poco más al torneo de la A. Ahora pienso que tiene diferencias, bastantes diferencias, y nada, eso es lo que más he notado en este cambio de casi 18 años, 17 años de cambio de torneo".

Publicidad

¿Es más difícil jugar en la A o en la B?

"En la A obviamente los equipos tienen jugadores con mucho más recorrido, jugadores que ven de manera diferente el fútbol, lo juegan de manera diferente, entonces en la B es muy físico, es muy físico, corren demasiado los muchachos. He visto que a veces de pronto no se piensa tanto como en la A, sino que van más al frente. Ahí es donde uno puede marcar la diferencia, en manejar de pronto los ritmos de los partidos, en buscar uno ser el que maneje los encuentros en todos los aspectos. Pero es difícil, nosotros acabamos de disputar una llave con un equipo de la A (Once Caldas), un equipo que tiene muy buenos jugadores y todo eso, y gracias a Dios la pasamos. Entonces no puedo decir ahora el mejor es este o el otro, tendríamos que hacer un enfrentamiento".

Publicidad

¿Ha pensado en el retiro? ¿Ha pensado en seguir ligado al fútbol como DT o en otro rol?

"El gusto por competir si lo tengo intacto, me gusta ser competitivo, entrenar, estar en un camerino y compartir con los compañeros. Aunque no veo la edad como un impedimento para seguir jugando, pero tampoco quiero irme demasiado lejos. Uno tiene que ser consciente e ir poco a poco como lo he hecho yo. Otros han tomado las decisiones más radicales, siendo más jóvenes, de pronto ya se cansaban de ciertas cosas, del mal jugar, pero bueno, yo todavía lo sigo disfrutando, entonces, obviamente tampoco es lejano, no sé, un año más, dos años más, tres años más, no lo tengo claro. Yo he ido año a año, por eso el año pasado mi decisión fue seguir jugando por cómo me sentí, como competí y me sigo sintiendo bien. Esperemos en diciembre a ver qué pasa. Si seguimos dándole o paramos, eso es una decisión que es muy personal y que veré cómo va en el transcurso del año. Y si quiero ser entrenador, yo tengo la licencia, ya estudié, hice la licencia B y A y la PRO, que es para dirigir fútbol profesional, pero no tengo claro si quiero hacerlo o no. Creo que mi familia también querría de pronto más tiempo, porque si uno se va como entrenador, va a ser el mismo tiempo o más Como si fueras jugador. Entonces, me gustaría disfrutar de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. No sé, me he movido durante estos años en otras cosas y no tengo claro si quiero ser entrenador o no. Tengo la licencia, amo el fútbol, pero es un tema que iré mirando con el pasar de los días”.

¿Quiénes son los jugadores más veteranos de la Primera B?

1. Stalin Motta (38 años 10 meses 30 días) - Cúcuta Deportivo

2. Pablo Mina (37 años 08 meses 09 días) - Deportes Quindío

3. Juan Guillermo Domínguez (36 años 02 meses 08 días) - Llaneros

4. Iván Rivas (34 años 11 meses 15 días) - Patriotas Boyacá

5. Jhonathan Muñoz (34 años 06 meses 24 días) - Llaneros

6. Carlos Gallego (33 años 11 meses 18 días) - Leones

7. Jeysen Núñez (33 años 10 meses 29 días) - Cúcuta Deportivo

8. Hernán Pertuz (33 años 10 meses 27 días) - Cúcuta Deportivo

9. Diego Echeverri (33 años 07 meses 04 días) - Deportes Quindío

10. Luis Payares (33 años 01 mes 11 días) - Patriotas Boyacá