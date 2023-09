Steven Valencia, la muralla defensiva de Cortuluá, que sueña ser como Mario Yepes

Cortuluá ha sido catalogada como una de las mejores canteras en el fútbol colombiano, allí debutó uno de los defensores más importantes en la historia de nuestro país como Mario Alberto Yepes. En la plantilla actual del equipo ‘corazón’ está Steven Valencia, un joven de 20 años, que mide 1.90 de estatura y actúa como zaguero central; es una de las figuras del conjunto vallecaucano y espera algún día ser como el ‘Capi’.

Justamente Valencia es nuestro invitado en la sección ‘ Historias de la B ’, con quien hablamos sobre sus inicios en el fútbol y conocimos cómo estuvo cerca de renunciar al fútbol. Además, nos contó que, en principio, no pensaba ser defensor; una anécdota que también comparte con Mario Alberto Yepes.

¿De dónde viene Steven Valencia?

“Soy de Apartadó, Antioquia, pero me crie en Tumaco, Nariño. Allá empecé en una escuela de barrio durante mucho tiempo; hasta que llegó el momento en el que entré en el desespero, porque no había tantas oportunidades. En ese tiempo, no iban tantos empresarios”.

¿Entró la duda de continuar jugando?

“Ahí me desanimé y creí que no iba a seguir en el fútbol, pero hablando en el colegio con los compañeros, pude volver a entrar a otra escuela y gracias a la motivación de mi mamá y mi hermana mayor pues tuve la oportunidad de entrenar y ese mismo año unos entrenadores de Florida, Valle, fueron a ver jugadores y quedé seleccionado”.

Publicidad

¿Cómo continuó el proceso? ¿A dónde lo llevaron?

“En ese mismo año fuimos a hacer pruebas al Medellín y Envigado, no se me dio la posibilidad de quedar allá y me trajeron Cortuluá y afortunadamente, en 2017 pasé las pruebas y desde ese entonces estoy en este club; hice toda la formación en todas las canteras, todas las categorías y el año pasado pude debutar como profesional”.

Mide 1.90 de estatura, ¿siempre tuvo claro que iba a ser defensor central?

“No, incluso cuando empecé en el año 2017, que fueron a verme en Tumaco, yo jugaba de volante y en las pruebas me di cuenta de que no marcaba la diferencia en ese puesto. Los profesores, al ver mi estatura, me dijeron que era mejor meterme de defensa central. Afortunadamente encontré el lugar perfecto para jugar y ahí he tenido ventaja por las características físicas que me dio la vida”.

¿Cómo fue su crianza en Tumaco?

“Desde muy pequeños nos tuvimos que ir de nuestro pueblo y en Tumaco la vida es mucho más dura. Mi hermana y yo nos criamos solo con mi mamá y gracias a Dios ella siempre fue padre y madre y siempre la he admirado por todo lo que ha hecho por mí, por mi hermana. Ella ha sido el motor fundamental para mi carrera y todo lo que es mi motivación”.

Publicidad

¿Qué otras cosas hizo en su infancia?

“Estuve en el estudio, porque mi mamá siempre me ha inculcado que esté juicioso estudiando y pues también en ese tiempo mi mamá tenía una tienda en la casa y ella vendía verduras y siempre estuve ayudándole ahí en eso. Ahí también aprendí a agarrar carácter”.

¿Cómo fue salir de la casa aun siendo menor de edad?

“No fue tan duro para mí, porque salí con la mentalidad de que era un sueño y un anhelo. Además, que es lo que me gusta y yo tengo mucho profesionalismo. Siempre tuve la motivación de que eso no era un obstáculo para seguir adelante. Además, mi mamá y mi hermana me apoyaron en todo y eso me daba una motivación extra para seguir”.

¿Cuál es su sueño en el fútbol?

“Ahora soy un jugador muy joven, que todavía me falta mucho por madurar, pero tengo el sueño de todo futbolista, jugar en Europa y consolidarme para algún día tener el llamado de la selección de mayores”.

¿Han llegado ofertas de otros equipos o nada hasta el momento?

“No, hasta ahora concentrado en el equipo, no ha habido acercamientos con ningún club. Ahora estoy pensando en seguir trabajando, aprendiendo, mejorando y consolidarme que es lo más importante, a la espera de que lleguen algunas oportunidades”.