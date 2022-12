Todo un enredo: ¿En qué va la transferencia de Jarlan Barrera al fútbol del exterior?

Ya es un hecho que el mediocampista samario no continuará en Junior de Barranquilla, de hecho, cerró su ciclo con los atlanticenses con el título de Liga Águila, pero el interrogante es: ¿Cuál será su próximo club?

Rosario Central, de Argentina y Tigres, de México, son los equipos en la puja por Jarlan Junior Barrera Escalona. Por tal motivo, y para conocer de fuentes cercanas a dichas escuadras, GolCaracol.com contactó a periodistas de ambos países para saber las pretensiones de los clubes con el colombiano.

En Argentina, nos atendió Nicolás Filomeno, periodista y conductor del programa radial ‘La Última Jugada’, de Rosario.

De otra parte, en México, Juan Carlos Díaz, reportero de ‘Televisa Deportes’, entregó su versión sobre lo que se habla en Monterrey.

¿Qué se dice en sus países sobre el colombiano Jarlan Barrera?

Argentina: “Central agotará todas las instancias para ir por el colombiano. Este miércoles, Ricardo Carloni (vicepresidente de los ‘canallas’) y Mauro Cetto (director deportivo) van a constatar con un perito calígrafo la firma del jugador para saber si tiene validez alguna el documento que presuntamente firmó con Tigres”.

“Barrera firmó una intención de jugar en Rosario Central el año que viene. El club pone un millón de dólares por los derechos, tendrá un salario de 35mil dólares y el contrato iría por tres años y medio”

México: “Hay una puja entre ambos equipos, eso está claro. Pero aquí en México hasta el momento no hay nada oficial. Tigres en los últimos años se ha caracterizado por realizar fichajes de renombre, eso no quiere decir que no pueda llegar; pero por un tema legal parece ser que se complicó el pase del jugador al fútbol mexicano”.

“Aquí lo han visto como una opción, se acercó el fichaje, pero hasta donde yo tengo conocimiento no hay un acuerdo con Tigres. Varios medios no oficiales, con menos peso, ya daban como un hecho la transferencia de Barrera, a pesar de que aquí no se conociera mucho de él.

Desde lo futbolístico, ¿en sus países les interesa el estilo de Juego de Jarlan Barrera?

Argentina: “Central necesita un jugador de las características del colombiano, uno que pueda filtrar balones; hoy por hoy el equipo no tiene un talentoso como él, de tres cuartos en adelante”.

México: “A Jarlan no se le considera como un fichaje bomba para Tigres. Los visores ya lo habían ojeado, vieron que era un jugador atractivo para el club sobre todo por sus características, porque él puede marcar la diferencia, pero de llegar a Monterrey sería banca (suplente), el equipo tiene una de las plantillas más caras del continente y muy completa”.

¿Los hinchas se han manifestado al respecto de la posible transferencia del colombiano?

Argentina: “Ellos lo reciben con mucha ilusión. Sin embargo, no se hacen falsas expectativas con todo lo que ha sucedido en torno a él. Lo que gusta al hincha de Central es que Jarlan quiera venir a jugar en Argentina. Los fanáticos lo esperan con los brazos abiertos”.

México: “Si se llega a concretar el fichaje de Barrera ellos lo verían como ‘a ver qué pasa’, como una incógnita. Todos saben que Ricardo Ferretti, técnico del equipo, es muy exigente y es común que él apenas haga un cambio durante un partido; hay muchos casos como este y posiblemente le sucedería eso al colombiano, que no juegue, o que lo presten a otro equipo”

Cabe anotar que, de acuerdo con las versiones de los periodistas entrevistados, el equipo que más muestra interés por el oriundo de Santa Marta, de 23 años, es el cuadro argentino.

Precisamente Filomeno afirmó: “una confidencialidad. Central tiene foto de Barrera con la camiseta del equipo para colgarla en redes sociales, porque pensaban que iba a ser el primer fichaje del mercado de pases”, sentenció el periodista.

Habrá que esperar la decisión final del jugador, y que por el bien de este su caso no se escale ante la FIFA, instancia en la que tomaría otro rumbo su futuro.