Torneo Colombiano: Real Cartagena visitará al Atlético y buscará seguir con el 'pie derecho'

La primera fecha del Torneo Colombiano dejó tres ganadores: Real Cartagena , Llaneros y Valledupar. Además, de tres partidos aplazados debido a la falta de escenarios para realizar los juegos.

Ahora, la segunda jornada se abrirá con el encuentro entre Barranquilla y Boca Junior de Cali este viernes a las 6 de la tarde. Los caleños viene de empatar 1-1 frente al Atlético, mientras que los de 'curramba' consiguieron la igualdad contra Orsomarso por 2-2.

Once Caldas vs. Junior ya tiene fecha: se jugará el lunes, informó la Dimayor

El duelo más atractivo será entre cartageneros y caleños. Los dirigidos por Nilton Bernal vienen de vencer 2-1 a Cortuluá . Juan Pablo Pino, fichaje destacado del equipo amarillo, tampoco estará disponible este sábado.

El partido entre Cortuluá y Real San Andrés será aplazado, por falta de escenarios en la ciudad 'corazón', aún se desconoce la fecha de reprogramación.

Franco Armani y su continuidad en River Plate: "Él se va a quedar por un largo tiempo"

Publicidad

Programación de la segunda fecha del Torneo Colombiano:

Viernes

6:00 p.m.: Barranquilla vs. Boca Junior de Cali

Sábado

3:00 p.m.: Atlético vs. Real Cartagena

3:00 p.m.: Valledupar vs. Orsomarso

3:00 p.m.: Leones vs. Fortaleza

3:30 p.m.: Llaneros vs. Deportes Quíndio

Kylian Mbappé se fue de doblete: anotó el 4-0 del PSG contra el Montpellier, en Francia

Publicidad

Lunes

7:40 p.m.: Atlético Huila vs. Bogotá

Martes

2:00 p.m.: Tigres vs. Unión Magdalena