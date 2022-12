Unión Magdalena derrotó 2-1 a Cúcuta, y le quitó el récord de 22 fechas sin perder en la ‘B’

Desde el 19 de noviembre de 2017, el cuadro ‘motilón’ no perdía en el Torneo Águila, aquella vez fue contra Leones, equipo que a la postre ascendió.

El traspié del Cúcuta Deportivo se dio este domingo en la fecha 23 del Torneo Águila, contra Unión Magdalena, en la ciudad de Santa Marta, en el estadio Sierra Nevada.

Ricardo Márquez fue el anotador de los dos goles de los samarios. Los cucuteños descontaron gracias al tanto de Carlos Sinisterra.

Con la victoria, el ‘ciclón bananero’ siguió segundo, pero ahora con 44 puntos. Por otra parte, Cúcuta lleva 54 unidades.

A primera hora de este domingo, Universitario cayó, en Popayán, 1-3 contra Fortaleza.

Wilson España anotó el único gol de los caucanos. Adrián Parra y Jhonatan Urrutia, por duplicado decretaron los tres goles de la victoria.

Horas más tarde se disputó el compromiso entre Real Cartagena y Llaneros, partido entretenido que terminó 2-2.

El goleador histórico de los ‘heroicos’, Juan Salcedo y un autogol fueron los dos tantos de los cartageneros. Nicolás Machado y Jhon Arias marcaron por los de Villavicencio.

En el último partido de la fecha dominical, Real Santander cayó 1-2 contra Barranquilla. Néstor Arenas, anotó por los santandereanos; los atlanticenses hicieron los goles por medio de Iván Scarpeta y Cristian Sarmiento.

Cabe aclarar que la jornada 23 inició el sábado, con el triunfo de Valledupar 2-0 sobre Atlético.

La fecha se complementará este lunes con los partidos entre: Orsomarso vs. Quindío; Cortuluá vs. Bogotá y Tigres vs. Pereira.