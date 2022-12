Unión Magdalena goleó 3-0 al Bogotá y acecha al Cúcuta Deportivo

El ‘ciclón bananero’ quedó a siete puntos del equipo de la frontera, que recibirá este lunes al Real Cartagena.

Unión Magdalena ratificó este sábado su condición de favorito en el Torneo Águila, junto al Cúcuta Deportivo, tras golear 3-0 al Bogotá F.C., en el estadio de Techo.

Publicidad

Los goles del ‘ciclón bananero’ los marcaron Jhonier Viveros, por duplicado, en el 3’ y 26’, y Daiver Vega, en el 90+3.

Vea acá: Nacional, Millonarios y Cali, por un triunfo que los vuelve a meter en la conversación en la Liga

Con la victoria de este sábado, Unión Magdalena se ubicó en el segundo lugar con 47 puntos, a siete del líder Cúcuta Deportivo, y en la próxima fecha será local del Cortuluá.

La jornada 24 del campeonato continuará este domingo con los partidos Barranquilla vs. Orsomarso; Fortaleza vs. Real Santander; Llaneros vs. Universidad de Popayán; Deportivo Pereira vs. Cortuluá y Deportes Quindío vs. Valledupar.

Publicidad