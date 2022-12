Yhonny Ramírez: “Por mis tres goles, Vladimir, Viera y Toloza llamaron a molestarme”

El mediocampista antioqueño convirtió un triplete y fue la gran figura del Cortuluá el martes pasado frente al Real Cartagena, en la primera fecha de los cuadrangulares del Torneo.

Cortuluá contó el martes pasado con un goleador inesperado para vencer 3-0 al Real Cartagena, en la primera fecha de los cuadrangulares finales del Torneo Águila.

Se trata del veterano mediocampista antioqueño Yhonny Ramírez, de 35 años, quien se vistió de ‘9’ y marcó los tres tantos para que el equipo ‘corazón del Valle’ se ubique primero del grupo A con tres puntos.

“Estoy contento por lo que sucedió, fue una bonita noche, no me lo esperaba, estaba detrás de marcar un gol porque hace dos años no lo hacía”, le contó el futbolista a GolCaracol.com.

Lo más cercano que había estado Ramírez de convertir tres goles en su carrera como profesional fue en 2011 con la camiseta del Boyacá Chicó, que le marcó dos al Junior de Barranquilla.

“Esa tarde contra Junior tuve la oportunidad de marcar un gol más, pero el compañero no me asistió y no pude hacer el triplete. Pero bueno, ya se dio y estoy feliz por lo que se vivió”, dijo.

Sus tres tantos, además, no solo tuvieron eco en el camerino del conjunto vallecaucano, también en el de otros equipos por los que Ramírez Lozano militó.

“Todos me molestaron, Vladimir Hernández, Édison Toloza y Sebastián Viera. Me hicieron sentir el cariño, me dijeron que solo marcaba goles de penalti y menos mal pude convertir el otro para que me dejaran de molestar”, afirmó en medio de las risas.

Lo que pocos saben es que el exMillonarios tenía una motivación extra frente al Cartagena para inflar las redes del estadio 12 de Octubre, en Tuluá.

A su hijo Matías, de 6 años, no le gusta el fútbol, pero estaba esperando ansioso que su papá convirtiera para acallar las críticas que recibía de sus compañeros y profesores en el colegio.

“Uno como futbolista espera que al hijo le guste este deporte, pero mi hijo le dice a la mamá que cambie el canal cuando yo juego, dice que es aburrido y eso que desde pequeño lo llevamos al estadio. Tenía el compromiso de marcar. No sé si el siguiente año voy a jugar, por mi edad, entonces era una promesa que le hice y la pude cumplir”, aseguró el paisa.

Por último, Ramírez Lozano habló del compromiso que tendrá Cortuluá frente al Cúcuta Deportivo, el próximo domingo, a las 4:00 p.m., en el estadio General Santander.

“Nos vamos a enfrentar al favorito, es un equipo que ha hecho todo bien durante el año, que está llamado a ascender por historia, por sus hinchas, por lo que se vive en la ciudad. Estuve allá, lo viví y lo sentí. Nosotros vamos a buscar el resultado, a trabajarlo, porque somos conscientes de nuestra capacidad”, afirmó.

“Cúcuta es un equipo unido, que se agrupa, que sabe a qué juega. No tienen mucho la pelota, pero tienen jugadores fuertes que contragolpean y cuando definen lo hacen muy bien. Es un equipo con un estilo muy argentino, por lo que hace su técnico con ellos, entonces son organizados y tácticos. Va a ser difícil”, concluyó.