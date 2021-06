Hernán Torres fue claro y no puso muchos misterios con respecto a lo que tiene preparado su plantilla para afrontar esta final de ida de la Liga. Dejando a un lado los problemas presentados durante el día, el timonel tolimense está enfocado en lo futbolístico y en la seriedad con la que hay que afrontar este importante reto.

¿Cree que es una ventaja que Gamero conozca el rival y que haya trabajado con algunos de sus jugadores?

Puede ser, Gamero conoce muy bien el plantel. Conoce a algunos de los jugadores. Mañana es un partido decisivo y como tal primarán las propuestas con las jugarán los dos clubes y Dios quiera podamos plasmar nuestra idea futbolística".

¿Cómo fueron los festejos por llegar a la final? Y, ¿Cuáles son los puntos fuertes para enfrentar a este Millonarios?

Primero que todo no hubo festejos. No se puede festejar cuando aún no se ha ganado nada. Hay que tener en cuenta que Millonarios es un equipo que lleva trabajando un buen tiempo con Gamero, ellos son dinámicos, técnicos y rápidos. Son fuertes por las bandas, en el ataque y en la defensa. Mejor dicho, por todos lados son fuertes. Hay que saber contrarrestar la calidad y las fortalezas de sus jugadores.

¿Toma esta final como una revancha?

No lo tomó como una revancha. Yo trabajo todos los días para que las cosas salgan bien y pienso que ahí es donde se logran los objetivos. Me siento contento y orgulloso porque soy tolimense pero hemos trabajado para que las cosas salgan de la mejor manera. En estos partido hay que tener la mayor atención porque un error puede acabar todo lo que se tenía planeado.

¿Marca diferencia que cada técnico conozca el plantel rival?

"Siempre hay un conocimiento. Conocemos lo que los técnicos han trasmitido a lo largo de todo el torneo. Cuando uno enfrenta al rival siempre se mira videos y por los medios también se puede saber cómo juegan los equipos. Pienso que va a primar en esta final el que se equivoque menos".

¿Qué le dice el volumen de ataque de Millonarios?

"Son jugadores con mucha experiencia, que han sido campeones del fútbol colombiano. Se conocen de memoria y han sido referentes para el plantel. Se conocen de memoria, se han visto jugadas en donde se entienden muy bien".