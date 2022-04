‘Tren’ Valencia: “Santa Fe viene de perder el clásico pasado y lo van a ver como una revancha”

Este domingo 24 de abril, Millonarios y Santa Fe jugarán la edición 306 del clásico bogotano, válido por la fecha 17 de la Liga I - 2022 del fútbol colombiano. Un partido especial, ya que aparte de los tres puntos, también se juega por el orgullo de la capital y la importancia que tiene para cada una de las hinchadas.

En la previa de este encuentro; Gol Caracol contactó a Adolfo ‘El Tren’ Valencia , uno de los referentes históricos de Independiente Santa Fe.

Con la camiseta ‘cardenal’ participó en 181 partidos y anotó 65 goles. Además de eso, fue parte de la histórica goleada 7-3 que el ‘león’ de la capital le propinó a Millonarios el 23 de febrero de 1992.

‘El Tren’ analizó el presente del rojo de la capital y es consciente del nuevo proceso que está armando en Independiente Santa Fe.

“Yo lo veo bien en el sentido de que ha llegado un entrenador nuevo, han fichado nuevos jugadores. Llegar a manejar una nómina nueva no es fácil, hay que esperar que el proceso dé frutos y el equipo tenga mejor rendimiento. Hay momentos donde el equipo juega bien”, comentó en primera medida el nacido en Buenaventura.

¿Es muy superior Millonarios a Santa Fe?

"Son momentos diferentes, son dos buenos entrenadores. Pero el clásico es un partido exclusivo donde los hinchas y los mismos directivos no lo quieren perder y a veces gana uno y en otros momentos el otro, pero Santa Fe viene de perder el clásico pasado y ellos lo van a ver como una revancha. Entonces va tener un poco más de precaución, no va a regalarse como lo hizo el partido anterior. Seguro ambos equipos van a tener opciones".

¿Qué recuerdos tiene enfrentando a Millonarios como jugador?

"Contra Millonarios siempre recuerdo el 7-3, estábamos enfrentando a un muy buen equipo pero en el fútbol como decimos nosotros 'el que no los hace, los ve hacer'. En el primer tiempo, ellos tuvieron para marcarnos y en el segundo tiempo, cuando nos dieron ventaja, nosotros aprovechamos y fuimos eficaces".

¿Ese día venían como favoritos a ganar antes del partido?

"En un clásico siempre hay respeto, yo siempre se lo he tenido a Millonarios porque en ese momento éramos mitad y mitad, todos éramos buenos. El día del 7-3 tuvimos una buena tarde y también la fortuna de poder concretar los goles frente a un muy buen equipo".

¿Que tanto ha cambiado el clásico bogotano desde esa época hasta hoy?

"Bastante, porque anteriormente se jugaba un fútbol más abierto donde se atacaba más y estaba siempre el 10. Ahora todo es más táctico, se juega más por las bandas y así es muy difícil, por eso es que estamos escasos de goles porque falta el volante de creación para que el delantero tenga más facilidad de marcar".

¿Alcanzó a jugar algún clásico con Freddy Rincón?

"Si, alcanzamos a jugar un clásico y otro partido. Porque de ahí Freddy salió para el América".

¿Qué pálpito tiene para el clásico del domingo?

"Bueno, yo siempre fui hincha de Santa Fe y es el equipo de mis amores. Es el equipo que me hizo conocer frente al mundo, entonces uno debe ser agradecido y querer al club que me ayudó. Los hinchas me admiran por todo lo que yo hice y por todo eso, espero que gane Santa Fe".

Estos son los precios de la boletería del partido Millonarios vs Santa Fe



Occidental central baja $120.000

Occidental preferencial alta y sur $110.000

Occidental general baja norte y sur $86.000

Oriental central alta $86.000

Oriental preferencial alta norte y sur $67.000

Oriental central baja $65.000

Oriental general baja norte y sur $47.000

Familiar norte $36.000

Lateral sur $35.000

¿Cómo van Independiente Santa Fe y Millonarios en la Liga BetPlay?

Santa Fe se encuentra en la posición 11 con 22 unidades en la tabla de posiciones, mientras que su rival de patio, ocupa la tercera casilla con 32 unidades y ya está clasificado a los cuadrangulares finales del certamen.

