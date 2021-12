Tulio Gómez reveló las 'millones' de razones por las que Edwin Cardona no llegaría al América

Junior confirmó el regreso Miguel Ángel Borja y Atlético Nacional el de Alexander Mejía. Los equipos de la liga colombiana se están armando con todo para la temporada 2022 y los hinchas del América de Cali también sueñan con una contratación estelar.

Hasta el momento, no se ha confirmado nada. No obstante, uno de los rumores más sonados en el entorno 'escarlata' fue la posible llegada de Edwin Cardona, quien no continuará en Boca Juniors y tampoco estaría en los planes de Tijuana, club dueño de su pase.

Sin embargo, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo vallecaucano, dejó claro este martes que la posibilidad de ficharlo es remota, ya que el mediocampista cobra un sueldo que está por fuera de las posibilidades del América de Cali.

"Edwin Cardona vale 400 millones de pesos (al mes), es un jugador que vale 5000 millones al año. Lo podrá pagar Nacional o Junior, América no lo puede hacer. Si hay una empresa que nos pague 3000, porque América puede pagar hasta 1550, siendo mucho; no creo, muy difícil", dijo el dirigente en entrevista con el creador de contenido, Alfred Gómez.

"Los jugadores de la Selección Colombia son bienvenidos, pero nosotros no tenemos con qué traerlos. Nosotros no nos hacemos ilusiones. Si viene un fondo de inversión que lo pague, maravilloso. Ahora, hay que decir que los mecenas en el fútbol ya se acabaron”, sentenció Tulio.