Tulio Gómez y el caso con Acolfutpro: “En mi concepto esto es una extorsión”

Este viernes, por medio de un mensaje de WhatsApp a la corresponsal de Blu Radio en Cali, Johana Quintero; el dirigente Tulio Gómez habló de su situación frente a la tutela que le interpuso Acolfutpro.

Y es que justamente, el juez 17 penal volvió a proferir la orden en la que le pide al representante legal de los ‘diablos rojos’ que cumpla el fallo de tutela y rectifique sus declaraciones.

Sin embargo, luego de salir esta información; Gómez Giraldo entregó su mensaje vía texto, que fue compartido por la periodista Quintero en el programa ‘Blog Deportivo’.

“Yo solo les dije la verdad. Primero, Acolfutpro no es un sindicato. Segundo, los señores Puche (Carlos González) y García (Luis Alberto) les quitan a los jugadores un dinero, no se sabe qué hacen con él. Tercero, los directivos de Acolfutpro no han hecho nada por los futbolistas. Cuarto, su labor es solo mediática y cada que se les antoja salen a decir que X equipo no les paga a los jugadores, solicitamos a Coldeportes que le quiten el reconocimiento”, fueron las declaraciones del dirigente, nuevamente, sobre la Agremiación de Futbolistas.

Se refirió también sobre el fallo de tutela diciendo: “en mi concepto esto es una extorsión. No se toman la molestia de verificar con el club si está al día con los salarios o qué dificultades tienen. Estos señores solo saben maltratar a los equipos, a los directivos, pero no le aportan nada al fútbol profesional colombiano, ni a sus jugadores”.

Según la notificación de la jueza Rosa Hernández, Tulio Gómez tendrá 48 horas para acatar el fallo y, finalmente, retractarse.