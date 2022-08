Un rodillazo de un rival dejó sin un diente al jugador del Bucaramanga Cristian Blanco

Este viernes en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga se enfrentan el cuadro 'leopardo' y Unión Magdalena , en compromiso válido por la séptima jornada de la liga del fútbol colombiano. El partido no se ha visto bastante disputado y ello ha incluido duras faltas y entradas en la mitad del campo, en busca de quedarse con el balón.

Pero en medio de esos roces y acciones en la cancha, se vio una jugada bastante fuerte y a la vez curiosa, que hasta ocasionó algunas risas en el banco de suplentes del equipo del Bucaramanga.

Y es que iba el minuto 28 del juego cuando el futbolista de Bucaramanga , Cristian Blanco, fue a disputar un balón con un rival. El quite deslizante del deportista 'leopardo', fue bueno, pero después, su rostro terminó impactado en la rodilla de un jugador del Unión Magdalena.

Tras la acción, el futbolista cayó al terreno de juego y pidió asistencia por parte de los médicos del equipo, que no dudaron en ingresar para atender al jugador del conjunto local.

Blanco estaba sangrando bastante por su boca y trataba con una de sus manos quitarse la sangre. Cuando ingresó el cuerpo médico, inmediatamente lo comenzó a atender, porque, al parecer, uno de sus dientes delanteros se le partió a la mitad.

El futbolista, posteriormente, continuó en el partido frente a Unión Magdalena, no obstante, con el particular suceso sus compañeros de equipo no dejaban de molestarle y pedirle que les sonriera. En el banco de suplentes del cuadro bumangués también hubo risas por la acción particular.

Inclusive para el segundo tiempo Blanco no ingresó a la cancha y en su lugar entró el deportista David Gómez.