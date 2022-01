"Unión Magdalena está en Primera por méritos propios y no le 'paramos bolas' a lo que otros digan"

Empezó la acción en la Liga colombiana I-2022 y se sigue hablando, tanto en el país, como en gran parte del mundo, de un hecho ocurrido el pasado sábado 4 de diciembre, en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena, por la sexta y definitiva jornada de los cuadrangulares de la Primera B, en el estadio Bello Horizonte, de Villavicencio.

En dicha cancha se presentó un suceso, en los minutos finales de juego, que generó cierta suspicacia y que terminó dando un giro de 180 grados a quien lograría el anhelado ascenso. Y es que, cuando Fortaleza, otro de los equipos en disputa por conseguir el objetivo, parecía tener su cupo asegurado, todo cambió a última hora.

Pero, ¿Qué pasó? Hasta el minuto 90+4', Llaneros ganaba 1-0. Sin embargo, al 90+5' y 90+6', llegaron las dos anotaciones del 'ciclón bananero', bajo unas extrañas condiciones, ya que la actitud de los jugadores del cuadro local estuvieron lejos de un partido competitivo y profesional, causando dudas y llevando a más de uno a preguntarse por ello.

Los señalamientos, críticas, denuncias, acusaciones y demás, no se hicieron esperar. Razón por la que, de inmediato, hubo investigaciones, las cuales, en la actualidad, se siguen llevando a cabo, tal y como lo informó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en entrevista con Gol Caracol, el pasado miércoles 19 de enero.

"No ha pasado nada. Sigue el proceso en manos de la Comisión Disciplinaria y ellos tomarán una decisión; solo esperamos que la misma se tome lo más pronto posible para saber los pases a seguir", expresó. Razón por la que, por ahora, no habrá ningún cambio y el 'ciclón bananero' debutará este sábado contra Once Caldas, a las 6:10 de la tarde, en Manizales.

Así las cosas, en Gol Caracol hablamos con Carlos Bejarano, experimentado guardameta y uno de los pricinpales refuerzos del Unión Magdalena, para conocer cómo se ha manejado la situación en la interna de la institución, ya que las críticas y duros señalamientos no se han hecho esperar. El arquero fue claro en su concepto.

"Tengo que ser honesto y lo que le digo a mis compañeros es que de eso no se habla. Hoy el Unión Magdalena está en la A por méritos propios y no le paro bolas a lo que digan. Aquí no hablamos de eso, sino de trabajo y hacer las cosas bien. Ese tema, para nosotros, está cerrado; hoy estamos acá y defendiendo los colores del club", sentenció.