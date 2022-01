Víctor Bonilla será el preparador de delanteros del Cali: "Quería volver a la institución"

En las toldas del Deportivo Cali, vigente campeón de la Liga del fútbol colombiano, una de las novedades se dio con la aparición del histórico Víctor Bonilla como preparador de delanteros y hombre de confianza del técnico Rafael Dudamel.

Bonilla es recordado dentro de los aficionados por su paso por el club vallecaucano, del que fue figura en los títulos de 1996 y 1998. Además fue compañero del profesor Dudamel, quien fue el encargado de acercarlo para que haga su aporte para la presente temporada.

Publicidad

El tumaqueño, de 50 años, habló de sus expectativas en un nuevo reto que se le presenta en su camino profesional.

Publicidad

Acá las mejores declaraciones de Víctor Bonilla:

“Yo tengo toda la intención, siempre he tenido todo el deseo, el sueño de volver a la institución. Ahora con la idea de Rafael de que sea el preparado de delanteros del equipo profesional. ‘Preparador de delanteros’ muy buena la palabra, porque es que yo no le voy a enseñar a definir a Teófilo Gutiérrez, a Harold Preciado, a Ángelo Rodríguez, no, es preparar y trabajar el día a día. Los porteros se preparan todos los días y por eso a veces salen figuras y sacan ventaja. Ahora es aprovechar esa oportunidad, en el caso mío que conozco muy bien la posición, que conozco muy bien del tema. Y lo más importante de todo es que que soy de la casa: aquí nací, me crié y me hicé. Entonces más que el sentido de pertenencia, mis deseos de aportarle a esta linda familia que ha creado Rafael”.

Publicidad

*¿Trabajará en los mental o en lo técnico?

“Las dos cosas. Porque a veces el delantero cuando es joven, en lo mental puede por ahí pecar y errar. Cuando una primera opción de gol no la concreta, entonces se queda en el error y para la próxima que viene todavía está en el error, y es donde vuelve y falla. Vamos a trabajarles fortaleza mental en ese sentido, que sepan que si hay dos o tres opciones, por lo menos crear una de ellas. En la parte técnica, hay quienes rematan dentro del área, no se debe rematar dentro del área, porque cuando no tenés la sensibilidad para impactar el balón, la técnica para ubicar el balón a los palos, siempre la pelota va a salir por arriba, siempre va a salir con un remate al cuerpo del portero y donde va a haber el rechazo. Entonces es eso: saber cuando hay que golpear fuerte, cuando hay que implementar la técnica en el remate, la sensibilidad dentro del área. Esos son los puntos clave que hay que ayudarle al delantero a que tenga conocimiento de ello y poderlo implementar partido tras partido”.

Publicidad

¨*Qué se debe hacer en la Copa Libertadores 2022

"Mostrar lo que se venía haciendo. Yo creo que el Cali fue digno de haberse ganado el segundo torneo. Nosotros que estamos en el día a día sabemos que si continúa y hace las cosas como vienen haciendo en la semana que llevamos de pretemporada, en los partidos, creo que va a ser una Copa Libertadores linda y muy buena para todos nosotros".

Publicidad

*Análisis de los rivales

Publicidad

"Más que todo de los porteros, porque hay arqueros que se jugan antes, hay porteros que son muy buenos en los duelos, hay porteros que son muy buenos aéreos. Entonces todo eso sirve, más que todo para mí, a ver que trabajar y cómo trabajaría en ese caso, para dicho partido, con los delanteros".

*Actualidad de la delantera de la Selección Colombia

Publicidad

"No es lo mismo cuando uno juega en los equipos. Hay que darse cuenta que hay una diferencia muy grande cuando se defiende los colores de un equipo y defender los colores de un país. Un ejemplo es Messi, ya sabemos cómo ha sido cuando siempre estuvo en el Barcelona y llegaba a la sección, sabémos que es un maravilloso y extraordinario jugador. Pero es que las responsabilidades a veces pesan y eso lleva a que no rindan al 100%. Acá hay jugadores que en sus clubes tienen toda la confianza y tienen a otros jugadores de pronto también con más nombre y que llevan más responsabilidad que ellos. Yo diría que pasa por eso, porque por trabajo imposible, se trabaja muy bien en la selección.