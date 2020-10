Víctor Pacheco: "A Miguel Borja no lo veo como llegó, con ese deseo y amor por jugar en Junior"

La eliminación del Junior de Barranquilla de la Copa Libertadores ha sido tema de conversación en las últimas horas dentro del ambiente del fútbol en el país. La gran inversión realizada por sus directivos para no solo pasar de la fase de grupos, sino de pelear por el título, ha generado decepción y todo tipo de críticas hacia el elenco dirigido por Amaranto Perea.

Esta es la tercera eliminación consecutiva del 'tiburón' de la ronda de grupo de la máxima competición internacional a nivel de clubes en Sudamérica, siempre y cuando en todos los años se ha reforzado al equipo pensando en llegar lejos en el certamen. Por eso hoy se abierto de nuevo la polémica acerca de la frustración internacional del Junior en los últimos años.

GolCaracol.com habló con el exjugador 'rojiblanco' Víctor Danilo Pacheco, quien destacó que el fútbol colombiano tiene nivel para pelear títulos internacionales y que la eliminación del Junior tiene que ser examinada por cada uno de los jugadores, puesto que para él, tiene nómina para pelear más allá que solo la liga colombiana.

¿Considera fracaso que Junior no haya clasificado a los octavos de Copa Libertadores con toda la inversión que hizo?

"Se dice que fue fracaso por la nómina que se armó como para pelear Copa Libertadores, y si lo miramos por ese lado, si creo que lo fue. Por ahí escucho que el fútbol colombiano es mediocre, que no tiene la misma intensidad y dinámica que tienen los otros países como Brasil o Argentina. Pero yo creo que no solamente es el fútbol colombiano, nosotros nos ponemos a criticar pero para eso tenemos que mirar y criticar a los otros equipos, porque si nos ponemos a mirar a Ecuador, el fútbol ecuatoriano, con el respeto que se merece, no es más competitivo que el nuestro. Independiente del Valle no tiene mejor nómina que Junior y él no participa a nivel de Sudamérica todo el tiempo. Pero creo que tenemos que mirar como equipo cómo está Junior y qué está haciendo. Amaranto tiene, como él dijo, las herramientas para aportarle al equipo y bueno ahí está, tiene la posibilidad de cambiar esto. Yo creo que no se trata de menospreciar y darle tan duro nuestro fútbol".

¿Amaranto Pera es el técnico ideal para este plantel que tiene Junior?

“Es un técnico nuestro y que estábamos reclamando. Hemos escuchado a entrenadores de mucha categoría como (Juan Carlos) Osorio diciendo que le demos la oportunidad a nuestros entrenadores. Amaranto se preparó en Europa. Él pide intensidad y dinámica. Y bueno, eso él lo tuvo que haber estudiado allá y tiene que enseñarlo a nosotros acá, tiene que poner su conocimiento en el fútbol colombiano y en este caso al Junior, pero desafortunadamente los resultados son los que mantienen a los entrenadores. Por mucho que tú sepas y te hayas preparado, si los resultados no se dan, es difícil de mantener un entrenador y más en un equipo grande como Junior, que tiene una exigencia al máximo y que siempre tiene que estar en los primeros lugares. Este es un club que año tras año se refuerza bien e invierte para que pueda ganar un título internacional”.

¿A qué se deben las reiteradas frustraciones de Junior en torneos internacionales?

"Aquí no hablamos de jerarquía porque Junior tiene jugadores de jerarquía y se armó muy bien. De pronto uno dice que los directivos no invierten, pero Junior ha invertido en unos jugadores para pelear más allá. Ahora bueno, hay que mirar cómo están los jugadores y estoy seguro que el entrenador trata de hacer lo mejor posible. Ahora cada jugador debe mentalizarse de que tiene la capacidad y la calidad, porque Junior tiene los futbolistas para aspirar a más. Hay que mirar cómo están ellos mentalmente.

Por ejemplo, a (Miguel) Borja no lo veo como cuando llegó, con ese deseo y ese amor por jugar en el Junior. No sé qué estará pasando en él, porque uno ve el rendimiento de Borja y no es el mismo que conocimos en Nacional o cuando llegó a Palmeiras. Yo creo que es un jugador importantísimo y yo como hincha quiero ver a ese Borja alegre, motivado, que disfruta el fútbol. Yo soy un defensor de Teófilo y digo que cuando él aparece, aparece el fútbol del Junior pero cuando ‘Teo’ no aparece, el equipo tampoco y eso no puede pasar. Junior no puede depender de un solo jugador porque tiene una nómina para pelear más cosas. Esperemos que esto que nos ha pasado nos sirva de experiencia ahora para pelear la Sudamericana".