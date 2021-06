Después de la tormenta viene la calma y el momento de hacer las reflexiones correspondientes. Eso está pasando con Sebastián Viera, arquero de Junior, después de los bochornosos incidentes del pasado domingo en el partido contra Millonarios.

El guardameta uruguayo fue uno de los señalados en el informe arbitral por conducta violenta y como todo un caballlero, salió en sus redes sociales a pedir perdón por su comportamiento.

El mensaje de Viera decía que "agacho la cabeza, no solo por la derrota, si no para ofrecer unas sinceras disculpas por mi comportamiento. En 18 años de profesionalismo muy poco he perdido la templanza que me caracteriza. Fui provocado, y la impotencia jugó en mi contra. Me equivoqué y no hay excusa".