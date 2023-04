Violencia en el Atanasio Girardot: 80 hinchas de Nacional lesionados y 30 policías afectados

Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de la ciudad de Medellín, habló este lunes con 'Noticias Caracol' sobre los disturbios que se presentaron en el Atanasio Girardot y que no dejó que se llevara a cabo el partido previsto por la Liga del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y América de Cali. El funcionario entregó el balance de los hechos que afectaron el normal desarrollo del compromiso clásico de la fecha 14 del balompié de nuestro país.

"Primero señalar daños a la estructura, cámaras destrozadas, torniquetes destrozados, pero lo más importante, pero como siempre lo más importante es la integridad y las vidas. Alrededor de 30 policías lesionados, alrededor de 80 hinchas lesionados, tres traslados a centros médicos, ese el saldo", dijo de entrada Ramírez a la periodista Catalina Botero.

Cuando fue consultado sobre las fuertes declaraciones que concedió luego de lo sucedido, en donde el endilgó la culpa de los hechos de violencia a Nacional, Juan Pablo Ramírez respondió lo siguiente: "No se trata de culpas, se trata de establecer responsabilidades y para responder esa pregunta hay que cuestionarse: se pudo haber evitado los hechos de ayer (domingo) en el estadio y quién los pudo haber evitado", sostuvo.

Y sobre el mismo tema complementó: "Durante toda la semana estuvimos llamando al club Atlético Nacional para que se sentara en una mesa de diálogo con una parte importante de su hinchada, que son las barras para que generaran acuerdos sobre temas fundamentales y para que de esta forma se evitaran los hechos que se generaron el día de ayer (domingo)".

¿Se pudo haber evitado el desorden y los disturbios del domingo pasado?

"Nosotros como Alcaldía no somos los llamados a suspender el partido, mientras haya la voluntad de los equipos de jugar y de la Dimayor de sostenerla. Ya cuando se habían dado los desmanes, el que canceló el partido fue la Dimayor, no es la Alcaldía quien toma la decisión. Nosotros les proporcionamos las condiciones de ciudad para que el evento se pueda realizar. 800 policías dispone en cada partido la ciudad para acompañar el fútbol, un evento que es muy privado se pueda llevar en las mejores condiciones. Son 800 policías que Medellín saca de las calles y los pone en el estadio para cuidar un evento privado".

¿El tema del estadio, las declaraciones de Daniel Quintero, alcalde de Medellín cómo tomarlas?

"Yo he acompañado las mesas de diálogo, que no son nuevas. Otras de las cifras del saldo son 8 personas capturadas que serán judicializadas y que deben ser sancionadas y establecer una responsabilidad individuales a la violencia que se dio ayer (domingo). Eso es un tema que está en el limbo, eso lo tenemos que definir mañana (martes) antes de la medianoche, ya que mañana a la medianoche debe ser entregado el estadio a la Conmebol, es un tema que aún no está claro, el alcalde encargado con directriz del alcalde que se encuentra por fuera van a tomar la decisión".