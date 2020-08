El día que Vladimir Popovic cogió a piedra al ‘Pocillo Díaz, durante un partido de Millonarios

Han sido numerosas las voces que se han unido para darle el último adiós a Vladimir Popovic, recordado entrenador serbio, quien falleció el pasado lunes y dejó un gran legado en el fútbol de nuestro país.

Uno de los hombres que más lo recuerda es el exfutbolista bogotano Jhon Mario Ramírez, uno de sus pupilos en aquel recordado equipo de Millonarios, que terminó saliendo subcampeón en 1994.

“Se siente un vacío y una tristeza porque desde hace muchos años no sabíamos nada del ‘profe’ Popovic. Pero él fue alguien que nos marcó a todos nosotros como un padre. Su recuerdo sigue latente”, admitió Ramírez en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Sin embargo, más allá del dolor por la partida de Popovic, el bogotano quiso recordar los momentos alegres que compartió en el cuadro albiazul junto al emblemático entrenador serbio.

“En un partido contra Cali, jugador en El Campín, se le olvidó que me había dejado todo el tiempo calentando en el túnel. Yo ese día fui suplente y la charla del entretiempo me mandó a calentar ahí afuera del camerino. Pasaban los minutos y nada que me llamaba, cuando yo oigo que Millonarios hace gol y le pregunté a los periodistas que quién le había hecho y me dicen que un jugador que había acabado de entrar. Cuando se acabó el partido me pidió perdón porque se le había olvidado que me había dejado ahí”, aseguró.

De hecho, Ramírez reflexionó y señaló que ese Millonarios de Popovic “siempre está en el recuerdo de todos los hinchas porque jugaba muy bien. Sabía lo que significaba estar en un equipo grande y lo que le gustaba a la gente”.

Al final, no dejó pasar la oportunidad para rememorar otra graciosa anécdota, que dejaba ver el carácter y la personalidad del estratega serbio.

“Era un tipo adelantado. Veía cosas que otros no lo hacían. Una vez, antes de enfrentar a Cúcuta en condición de visitante; se cansó de decirle al ‘Pocillo’ Díaz que no podía hacer faltas cerca al área porque ellos tenían jugadores que se tiraban mucho. Llegó el partido y justo, penalti para Cúcuta por falta del ‘Pocillo’, entonces Popovic lo llamó al banco, agarró las piedras que había en la pista atlético y se las empezó a tirar. Ya después le terminó pidiendo disculpas. Era un señor, más allá de esas cosas”, finalizó.

