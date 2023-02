Walmer Pacheco: "No viajé a Pasto por decisión técnica, no me quedé a carnavalear"

En medio de la crisis de resultados de Atlético Junior en el arranque de la Liga I 2022 del fútbol colombiano, aparte de los temas netamente de rendimiento futbolístico también han trascendido temas de indisciplina entre los medios de comunicación y que se han convertido en temas de conversación entre los aficionados del equipo en las redes sociales. Y con ese panorama, en los últimos días surgió el nombre de Walmer Pacheco.

Todo esto, en medio de las festividades del Carnaval de Barranquilla, que terminó el martes anterior y en el que se dieron diferencias actos lúdicos, musicales y culturales. En medio de la celebración, en redes apareció una fotografía de Pacheco, quien se vio con la cabeza y el rostro con maizena. De inmediato, vinieron todo tipo de comentarios y señalamientos en contra del lateral derecho, que no fue convocado para el partido frente a Deportivo Pasto, que a la postre perdió por la mínima diferencia el cuadro que dirige Arturo Reyes.

Y precisamente Walmer Pacheco salió a hablar del polémico tema en las últimas horas. "Quiero aclarar un tema de una foto mía enmaicenado. No viajé a Pasto por decisión técnica, no por más nada. No me quedé para carnavalear. Es increíble que por cualquier cosa quieren formar candela. Estaba con mi hijo. ¿No puedo disfrutar con él?", indicó Pacheco con visible malestar.

El exjugador de La Equidad también complementó y aseguró que "díganme si yo no puedo disfrutar con mis hijos, yo entiendo la situación del equipo, pero por una foto quieren incendiar todo. Yo cometí todos mis pecados en el pasado. Ahora estoy con mi familia, mis hijos y estoy velando por ellos".

"Listo, no se nos están dando los resultados, lo admitimos 'compa'. Nos falta algo, algo tenemos que hacer para mejorar. Pero si yo no viajé a Pasto no fue porque yo no quise, ni porque me hice el lesionado, no fui por decisión técnica. Por eso estoy aclarando todo", indicó Walmer Pacheco.

De esa forma, el ambiente cercano al plantel profesional de Junior sigue siendo candente y hay tensión porque los resultados no aparecen. El club barranquillero es 17 en la tabla de posiciones, con 3 puntos de 15 posibles. Ahora se preparan para el juego del próximo 25 de febrero, a las 4 de la tarde, frente a La Equidad, en el Metropolitano.

Cabe destacar que en la previa del partido frente a Unión Magdalena se mencionó que Luis 'Chino' Sandoval no fue tenido en cuenta por indisciplina, como quiera que habría llegado en mal estado a la concentración previa de este juego.