Walmer Pacheco: “Cuando llegué a Junior las piernas me temblaban; pero ahora me siento más fuerte"

Walmer Pacheco dejó las filas de La Equidad y se incorporó al Junior de Barranquilla en el 2021 ya que sus buenas actuaciones con el equipo ‘asegurador' convencieron a los dirigentes del conjunto costeño.

Sin embargo, el primer año de Pacheco como 'juniorista' no fue el esperado. El jugador nacido en Soledad, Atlántico, jugó 16 partidos, en todas las competiciones, vistiendo la camiseta rojiblanca, en los cuales no logró anotar gol, ni realizar una asistencia.

En varios encuentros el futbolista iniciaba desde el banco de suplentes e incluso no hacía parte de las convocatorias. Sin embargo, el lateral colombiano ha mostrado una evolución en su desempeño dentro del terreno de juego en las primeras jornadas de la Liga 2022-II.

El defensor habló en rueda de prensa sobre lo que fue su adaptación a la capital del Atlántico, en los últimos meses, la cual le costó.

“Entendí que uno tiene que descansar. Pensé que Barranquilla era como Bogotá, que me recuperaba mucho más rápido. Allá no sufría tanto. Aquí la humedad es brava, llegué a pensar 60 kilos y mi peso ideal es 65. Esas cosas me pesaron mucho”, declaró Pacheco.

Walmer reconoció que anteriormente carecía de fuerza mental, un aspecto el cual ha trabajado recientemente con la ayuda de profesionales.

“Me hice fuerte mentalmente. Quizá venía de un club donde no tenía tanta presión, como era Equidad, y al llegar aquí, al ver que no agarraba mi nivel, me costó bastante desde lo mental. Gracias a Dios conseguí una persona que me ayudó a salir de ese bache”, comentó el jugador.

“Hubo un cambio demasiado brusco, lo que era Equidad a lo que es Junior. Me desubiqué un poco cuando llegué, pero logré encontrar a esa persona que me está haciendo crecer, me está ayudando a confiar en mí, a entrenarme mejor”, añadió.

En este mismo sentido el futbolista de 27 años habló sobre su desarrollo en el aspecto físico: “Cuando recién llegué, las piernas me temblaban, ahora me siento más fuerte en lo físico. En los dos últimos partidos de local, en el minuto 89, tiré dos alargues. Ese tipo de cosas me dan a entender que estoy muy bien físicamente. Ya no me tiemblan las paticas (risas)”, afirmó.

Pacheco también se refirió a la motivación que le ha dado el estratega del Junior, Juan Cruz Real , en su desarrollo como futbolista: “El profe es una persona que vive los partidos al 100. Me exige mucho más, porque sabe que le puedo brindar más de lo que él me pide. Y yo trato de hacerlo”, declaró.

El conjunto tiburón cumple 98 años el próximo domingo 7 de agosto y Walmer Pacheco espera regalarle una victoria frente a Once Caldas, en condición de local a todos los hinchas ‘curramberos’: “Once Caldas es un rival duro, pero ese día el club cumple 98 años y hay que hacer respetar la casa”, expresó.

Finalmente el lateral reconoció que el equipo aún tiene margen para mejorar sobre todo cuando juegan fuera del ‘Metro’. “De visitante hemos intentado hacer mejor las cosas, pero por pequeños detalles nos ha costado sacar los tres puntos. Lo que sí tengo claro es que estamos mejorando y los resultados llegarán”, resaltó.