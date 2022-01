Wason Rentería: "Ya me estoy preparando porque quiero arrancar mi camino de entrenador"

Para Wason Rentería fueron quince años de carrera futbolística. El sueño comenzó en Boyacá Chicó en 2002 y terminó en Guaraní, de Brasil. Tuvo paradas en Brasil, Francia, Portugal y un proceso ascendente en la Selección Colombia, desde la juvenil a la de mayores.

Sin embargo, con el pasar del tiempo el chocoano sintió el rigor del trajín temporada a temporada y debido a algunas dolencias que no lo dejaban desarrollar su fútbol, en 2017 decidió retirarse.

Ahora y desde hace ya varios meses, Rentería Cuesta se ha venido capacitando para comenzar un nuevo camino: el de entrenador. Incluso en diciembre completó estudios en la Universidad San Buenaventura, de Cali, y obtuvo una nueva licencia que le permite dirigir en torneos nacionales sub-20, Primera C y selecciones departamentales.

Sobre ese particular, el buen Wason habló con GolCaracol.com. Así indico que "ya he hecho cursos licencias B y A combinada, me estoy preparando, aprendiendo ya que quiero comenzar a hacer un camino como entrenador. Además poner en práctica todo lo que se aprendió como jugador acá en Colombia y en el exterior".

¿Así su camino seguirá con el balón al lado y en los camerinos?

"El fútbol es una pasión, es lo que hacemos y lo que hemos hecho en nuestras vidas, entonces la idea ahora es aportar el conocimiento, ayudar a los nuevos talentos e ir haciendo un camino. Sabemos que no será fácil, pero nos estamos preparando".

¿Técnico, preparador de delanteros, asistente técnico o en dónde se ve?

"Quiero ser técnico, pero he visto que hay equipos que han contratado o tienen preparadores de delanteros y eso es bueno tanto en la formación, como en el profesionalismo. Esperemos qué se pueda ir dando y que apodamos aportar en el fútbol colombiano".

¿Por qué no siguió jugando profesionalmente?

"Relativamente me retiré joven, por cuestiones de lesiones, porque sentía que no podía dar lo mismo que la gente me vio en selecciones Colombia, en Once Caldas, en Millonarios, en el fútbol internacional. Por eso decidí no jugar más, aunque ahora me juego mis picados acá en Medellín con la Selección Antioquia senior".

¿A qué se dedica en estos días?

"Estar con mi familia, atender asuntos personales, particulares y acompañando el proceso de mis dos hijos Kenneth Joel y Feder Karim, quienes ya comenzaron en esto del fútbol. Entonces estoy con ellos, voy a los entrenamientos, a sus partidos y apoyando en todo sentido".

