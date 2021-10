Wilfrido de la Rosa: “Tengo un momento de mucha confianza y en la que me quede, meterla”

Deportivo Pereira consiguió el paso a la final de la Copa Colombia y entre los jugadores que han sido clave en ese logro, está Wilfrido de la Rosa.

De hecho, el delantero fue el que anotó el 1-1 contra Tolima, el miércoles, y que llevó la definición del cupo a la final, a los penales.

“Tengo un momento que tengo mucha confianza y enfocado en que la que me quede meterla y eso se vio en el partido”, afirmó de entrada de La Rosa, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Además, el delantero se refirió a los rumores que lo ponen afuera del Pereira, ya que tendría ofertas en Colombia y el exterior.

“Tengo contrato hasta el 21 de diciembre, por el momento que estoy pasando me han llegado ofertas de acá y afuera y feliz por eso, pero por el momento solo estoy enfocado en seguir haciendo las cosas bien con Pereira y mirar opciones. Sí, hay acercamientos con el Valladolid, pero no trato de dañarme la cabeza, sino pensar en el equipo y ahí llegará el momento para las ofertas”, aseveró.

Publicidad

Por último, Wilfrido de La Rosa se refirió a las cosas por las que el elenco ‘matecaña’ se está destacando en el fútbol colombiano.

“Inicialmente la gloria de Dios, que no me desampara, me permitió seguir luchando. El equipo, el profe ha hecho un gran trabajo, nos ha mentalizado a jugar bonito, a jalar todos para el mismo lado y eso nos lleva a hacer los partidos que estamos haciendo”, finalizó.