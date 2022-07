Willington Ortiz: "La pelota quieta no se entrena en Colombia, las gambetas desaparecieron"

El golazo de chilena de Avilés Hurtado ha sido tema de conversación en las últimas horas, por la buena manera en que definió el jugador colombiano al servicio del Pachuca, en la Liga de México, en compromiso jugado el último lunes.

Justamente, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' se dedicaron a analizar todas las aristas que salieron, luego de este tanto que le dio la vuelta al mundo en las últimas horas.

Y, en el programa radial contactaron a Willington Ortiz, histórico delantero de nuestro fútbol colombiano, que se destacó con sus golazos y buen rendimiento en los equipos y en los seleccionados de nuestro país que defendió.

"En el fútbol juvenil, y también en el profesional, no le dedican el tiempo a eso, no se entrena. Solo se preocupan por parar la pelota y tocar, la jugada de pelota quieta no se entrena acá en Colombia. La gente es muy rápida y no entrenan. En las divisiones menores, tampoco lo hacen", analizó el exdelantero sobre el presente del balompié en nuestro pais.

Además, recordó algunas jugadas que en su época se veían más seguido y que ahora, según su criterio, son pocas. Ante esta situación, Ortiz dejó claro su pensamiento en la charla que tuvo, este martes.

"De 'chilena' no se hacen gol, de pelota quieta no se hace gol y las gambetas ya no están, han ido desapareciendo", agregó 'Willy'.

Además, a la conversación sumaron a Jesús Ramírez, presidente del Club Estudiantil, y trajo a colación el trabajo que hace Iván Ramiro Córdoba en Italia como directivo y que le ha dado grandes réditos; algo que, según sus palabras, acá en Colombia se omite y que eso es un problema a la hora de formar a nuevos futbolistas.

"Hablaba con Iván Córdoba y uno de sus éxitos en Venecia era que tenía entrenadores en todas las posiciones. Un gran detalle para mejorar todo. Lo que se debe hacer es preparar y ejecutar, hacer una pedagogía del entrenamiento", dijo 'Chucho' Ramírez, quien ha liderado al equipo antioqueño que se destaca en la formación de talentos, para poderlos lanzar posteriormente al balompié profesional.