Wilmar Roldán estaría cerca de dejar el arbitraje profesional: "Mi carrera está llegando a su fin"

"Todo tiene un origen y un final, y no puedo hacer caso omiso a que se van cumpliendo ciclos y que el final de mi carrera está cerca", comentó de entrada el árbitro Wilmar Roldán , para 'El Colombiano'.

El colegiado de 41 años es de los jueces más reconocidos en el fútbol local e internacional. Recientemente, fue nominado por cuarta ocasión consecutiva por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, como uno de los mejores árbitros a nivel mundial, durante el presente año.

"No sé si me faltan uno, dos o tres años, pero igual sé que no es como cuando comencé que tenía por delante 10 o 15 años de profesión", expresó el colegiado paisa.

Además, agregó que el tiempo en pandemia, por el covid-19, le dio para pensar muchas cosas sobre su futuro, mencionando que dejará las canchas cuando deje de arbitrar partidos de primer nivel.

"El desempeño es lo primero, pero me siento con todas las fuerzas y ganas. Disfruto como nunca ir a dirigir un partido, tengo el reconocimiento de los jugadores, entrenadores, de la dirigencia, todos me conocen y saben que soy un tipo honesto, un valor que debe identificar sí o sí a un árbitro... Si me tienen en cuenta para dirigir siempre voy a estar atento", finalizó.

Wilmar Roldán ha cumplido un papel protagónico en el arbitraje sudamericano, dirigiendo 95 partido de Copa Libertadores, estando presente en cuatro ediciones de Copa América y en el Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018.