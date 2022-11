Wilson Morelo, tras la goleada del Pereira: "Irrespetamos el escudo de Santa Fe, es una vergüenza"

El domingo pasado, Independiente Santa Fe sufrió una abultada goleada contra el Deportivo Pereira, en un momento sensible de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano. Los 'cardenales', que le cedieron el liderato a Millonarios, ahora deberán vencer a los 'embajadores' en la última fecha y esperar que el 'grande matecaña' no derrote al Junior, para llegar a la gran final. Wilson Morelo, uno de los referentes del 'león' dio la cara y le pidió perdón a su afición.

"No sabía por donde empezar esto, perdón Santa Fe, salgo a dar la cara como uno de los referentes, alguien tenía que decir algo y la verdad perdón, lo que pasó ayer (domingo) no puede pasar, se puede perder pero no de la manera en que se perdió, es una vergüenza total", empezó diciendo el delantero nacido en Montería.

Morelo, que recientemente celebró los 200 partido con Santa Fe, se mostró bastante afectado por lo que sucedió en el Hernán Ramírez Villegas. Le pidió sus más sinceras disculpas, específicamente, a los hinchas que se desplazaron hasta la capital risaraldense.

"Ayer (domingo) irrespetamos nuestro escudo y nuestra historia, perdón a todas esas personas que hicieron lo imposible por ir a Pereira, también a los que lo vieron por televisión, pero en especial a ellos, me imagino ese viaje de regreso", agregó el experimentado atacante, de 35 años, en su cuenta oficial de Instagram.

Más allá de la derrota, el 'Expreso Rojo' tiene una posibilidad de llegar a una nueva final. Cabe resaltar que no llega hasta desde el 2020, año en el que fue superado por el América de Cali. El número '19' de Santa Fe expresó que "lo vamos a dar todo" contra Millonarios, en el que podría ser el último partido de Alfredo Arias en el banquillo 'cardenal', pues su salida ya fue oficializada y el entrenador 'charrúa' dirigirá a Peñarol a partir del 2023.

"Pero nuestra historia, nuestro escudo, nos está hablando y llamando nuevamente a nuestra 'Santa Fe', ayer uno de los días más duros en mi vida en lo deportivo, se los prometo que esta última fecha ante nuestro clásico (Millonarios) lo vamos a dar todo de la mano de Dios, por nosotros, por nuestras familias y por ustedes", concluyó el exjugador de

Club Atlético Colón.

Santa Fe y Millonarios se verán las caras este miércoles 30 de noviembre, en El Campín, a partir de las 8:35 p.m. (horario de Colombia).