Yaser Asprilla, todo seguridad: "Como voy, con humildad seré mejor que Faustino Asprilla"

Después de una semana en la que se habló de él, de su buen desempeño con la Selección Colombia en el triunfo 2-1 sobre Honduras, de que Watford confirmara la compra de sus derechos deportivos y de estar en boca de propios y extraños; este viernes concedió una rueda de prensa Yaser Asprilla. Y lo hizo junto a Ramiro Ruiz, presidente de Envigado, para abordar el tema de su futuro.

"Así como voy, con humildad, seré mejor que él, creo en mis características y en mi talento. Marcar un gol con la mayores de la selección será una alegría enorme", expresó el joven futbolista, durante sus declaraciones.

También habló de la experiencia que vivió en la Selección Colombia, en donde recibió el llamado de Reinaldo Rueda, para el compromiso de preparación contra Honduras.

"Estoy muy contento por recibir el llamado a la selección siendo tan joven, no pensaba que me fueran a llamar ahora, tan rápido", indicó.

Y, sobre cómo lo recibieron en la 'tricolor', añadió: "Me acogieron, me abrazaron. Reinaldo Rueda me habló mucho, pude jugar y demostrar lo que soy, a ellos les gustó y eso es lo importante. Si se me de la oportunidad, la daré toda como siempre y ojalá pueda anotar mi primer gol con la selección".

Yaser Asprilla se dejó ver emocionado de cara a la siguiente doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, a las que fue convocado y en donde el combinado patrio se medirá contra Perú, el 28 de enero, y frente a Argentina, el 1 de febrero.

"Voy a estar con los más grandes, con James, Falcao, me sentiré muy bien, tienen una gran experiencia, ojalá me arropen también", concluyó.

¿Qué pasará con el futuro de Yaser Asprilla?

"Quiero quedarme con Envigado los próximos seis meses", fue lo que dijo el juvenil, al ser preguntado por las negociaciones que se han dado en la más reciente semana.

Esto, luego de que se hablara mucho de una posible llegada a Deportivo Cali, Deportes Tolima e, incluso, Udinese de Italia.