"Yeison Guzmán tiene la calidad y madurez para irse al fútbol del exterior cuando quiera"

Yeison Guzmán sigue llamando la atención de todos los seguidores del fútbol colombiano, gracias a sus destacadas actuaciones con el Envigado. El paisa de 22 años ya sabe lo que es ser capitán y llevar la clásica '10' de la cantera de héroes.

Andrés Orozco, actual asistente técnico de los antioqueños, quien también compartió cancha con Guzmán, habló con GolCaracol.com, este martes y resaltó las cualidades del mediocampista y además aseguró que ya estaba listo para irse al fútbol del exterior.

¿Qué opinión tiene de Yeison Guzmán?

"No es novedad que Yeison salga figura en los partidos de Envigado, él viene hace años teniendo un nivel muy constante. En cada partido es un jugador fundamental para el equipo. Es un jugador inteligente, que antes de recibir el balón, ya ha tomado una decisión."

¿Qué lo diferencia de los demás jugadores?

"No juega solamente en la posición clásica del '10', sino que también se puede acomodar como extremo, en la parte del terreno que juegue siempre va a ser el socio de todos. Ha sabido 'echarse' Envigado al hombro".

¿Con el profesor José Arastey, qué han buscado mejorarle?

"En la última temporada, hemos buscado que corra mejor, no que corra más, sino que sea más inteligente a la hora de hacerlo. Que esté en las zonas donde sea más influyente, que no se pierdan en los lugares donde no recibe tanto la pelota".

¿Será otro '10' como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero o Giovanni Moreno?

"Ellos tres tienen sus características especiales, me parece que Yeison está mostrando que es capaz de conducir al equipo desde su posición, además que tiene una pegada importantísima. Es una persona que gusta ante los ojos del público, además de sus compañeros porque no es egoísta. Además ya está acoplado al fútbol moderno".

¿Yeison Guzmán ya está listo para el fútbol del exterior?

"Ya lleva 5 años en el fútbol colombiano, ha adquirido suficiente madurez para que vaya a otra parte, es un jugador que ya está maduro. Seguramente en otros aires, aprenderá cosas nuevas y podrá evolucionar mucho mejor que acá. En Envigado queremos que los jugadores crezcan y que tengan oportunidad alcanzar sus sueños".