Yulián Anchico: “Estuve dos horas inconsciente, pero los exámenes que me hicieron salieron bien”

El pasado domingo, en el estadio Calixto Avena, Jaguares cayó 0-1 frente a Santa Fe , por la quinta fecha de la Liga colombiana. Sin embargo, Yulián Anchico recibió un duro golpe en su cabeza y le dio un gran susto a propios y extraños, en el escenario deportivo de la ciudad de Montería.

“Desafortunadamente es una jugada en donde voy a disputar un balón con Dairon Mosquera y yo recibo la peor parte. Según lo que me contaron fue una situación bastante complicada en su momento, pero afortunadamente ya los exámenes me salieron normales; sin ninguna complicación que pueda condicionar mi salud. Requiero de unos días para descartar cualquier situación, pero ya estoy en mi casa esperando que pasen las horas para estar nuevamente jugando”, le dijo el cucuteño a ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Yulián Anchico prosiguió con su relato del duro choque que tuvo y explicó que “es difícil poder describirlo. Yo me acuerdo que iba en disputa de la pelota y ya. Quedé inconsciente por más de dos horas y algunas de mis reacciones no eran normales. Por eso estuve hospitalizado 48 horas esperando los resultados, que me los dieron hoy (miércoles) y menos mal todo salió bien”.

“Tengo una herida de ocho puntos en la cabeza, quizá eso es lo más complicado para volver a hacer mi trabajo, pero también hay que esperar un tiempo prudente para esperar que no se presente ninguna reacción que me impida trabajar”, finalizó.

