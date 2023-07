A David Ospina le llegaría competencia en el Al-Nassr: los árabes buscan a David De Gea

Después de una disputa entre si renovar, no renovar, bajarse el sueldo, no aceptar, etc. El contrato que vinculaba a David De Gea con el Manchester United ya ha expirado y ahora es agente libre. Según varios medios, De Gea habría aceptado bajarse el sueldo, pero el United le habría hecho otra propuesta en donde el español debía bajarse aún más el salario, cosa que no le gustó. Finalmente, la renovación no se ha dado. Sin embargo, el club inglés viene insistiéndole al David que no escuche ofertas de otros clubes pues sigue interesado en negociar su continuidad.

No obstante, el hecho de que David De Gea sea agente libre despertó el interés de varios clubes y, como viene siendo recurrente en este mercado de fichajes de verano, una de las ofertas más potentes que le habrían llegado al español vendría de Arabia Saudita, más específicamente del Al-Nassr, donde milita un viejo conocido, Cristiano Ronaldo, quien estuvo en su época en el Manchester United.

Según el medio inglés 'The Sun', la propuesta que vendría por parte del conjunto árabe hacia el guardameta sería de unos 250.000 libras a la semana (290.000 euros). Aproximadamente, uno 13 millones de libras netas al año.

Aun así, según el medio español 'Mundo Deportivo' la prioridad de David De Gea sigue siendo continuar con los 'red devils' a pesar de que la oferta de renovación del club inglés sea mucho más baja de la propuesta del conjunto del Al-Nassr y es basada en ciertos objetivos que tendría que cumplir en caso de querer percibir más sueldo. Los objetivos se basarían en cuantos partidos dispute el español a lo largo de la temporada.

Publicidad

Por el momento, se espera que en los próximos días se conozca cual va a ser el destino del guardameta o seguir vistiendo la camiseta de los 'red devils' una temporada más o aceptar ofertas del exterior.

Eso sí, de darse este fichaje de De Gea por el Al Nassr, de Arabia Saudita, le llegaría competencia al guardameta colombiano David Ospina, quien ya se recuperó, está listo para volver a jugar y espera ser el titular en el cuadro de Riad.

David Ospina, arquero de Al-Nassr. @AlNassrFC

Por el momento y según el medio español citado anteriormente, el entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, se mantendría en búsqueda de contratar un arquero de nombre que pueda hacerse cargo del arco de Old Trafford y que pueda ser el titular que releve a De Gea bajo los tres palos. Sin embargo, le gustaría seguir contando con el español con vistas a que tomara un rol algo más secundario. En caso de que no se concrete la continuidad de David De Gea, los 'red devils' tendrían que buscar un guardameta.