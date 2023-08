A DT de América de México le gustaría ver a Julián Quiñones con la Selección de México

En los últimos días ha sido punto de conversación en la prensa de México el tema de Julián Quiñones y su posible rechazo de vestir los colores de la Selección Colombia e inclinarse por portar los de México.

Supuestamente, el delantero de nuestro país como lo revelaron los medios 'aztecas', le habría dicho que no a un llamado por parte de la 'tricolor para duelos de preparación en el pasado mes de junio frente a Irak y Alemania. Dando una postura de que se inclinaría más por México, país en que el ha brillado con Atlas y en el último tiempo con América. Precisamente el DT de las populares 'águilas', André Jardine habló del tema en conferencia de prensa este viernes.

El timonel brasileño no ocultó que le gustaría ver a Julián Quiñones vistiendo la camiseta de la Selección de México, pero que todo depende de él. Lo definió como un grandísimo jugador.

"Como entrenador de la Liga mexicana quiero que la Selección mexicana tenga el mejor nivel posible. Quiñones es un gran jugador y al final el que tiene que decidir por cuál selección quiere jugar es él. Me encantaría verlo en la Selección mexicana claro, pero también me encantaría verlo en cualquier selección", dijo André Jardine al ser consultado por el tema previo al partido frente a Atlas de este domingo de agosto.

Y continuó halagando a Julián Quiñones: "Es un jugador de altísimo nivel, está en su máxima forma. Tiene que aspirar cosas grandes, tiene que aspirar a jugar un Mundial; ojalá que sea con México, pero esta es una decisión muy personal".

Julián Quiñones, de 26 años, ha jugado prácticamente toda su carrera deportiva en México, ya que ha vestido las casacas de Venados FC, Tigres, Lobos de la BUAP, Atlas y últimamente en el América.

Esto fue lo que dijo la prensa en México del supuesto rechazo de Julián Quiñones para jugar con Colombia, él aún actuaba en Atlas.

"Esta fue la primera carta que le mandaron al Atlas, todavía, cuando convocaron a Quiñones, cita a la que Julián no fue. La fuente con la que he consultado todo este tema me confirma que la intención de Julián Quiñones siempre ha sido jugar para México. Es importante decir que, cuando llegó esta carta, el futbolista estaba bien porque jugó el final del torneo y Liguilla, no es que no fuera por una lesión", explicó el periodista Alex Blanco, de 'Fox Sports Radio' México.