"A Franco Armani lo cogió el 'cagómetro'": duras palabras de histórico del fútbol argentino

Siempre se ha dicho que el puesto más ingrato en el fútbol es el de arquero. Y precisamente el que no pasa los mejores días en el arco de River Plate es Franco Armani, un viejo conocido del fútbol colombiano por su recordado y glorioso paso por Atlético Nacional. En las últimas semanas el ya experimentado guardameta ha sido criticados por algunos errores e inseguridades que ha tenido jugando con los 'millonarios'.

Por esa razón Armani ha sido foco de interés, atención y hasta debate en los medios argentinos, que siguen en el día a día la información del cuadro de la 'banda roja'. Así las opiniones de expertos no han faltado.

Así las cosas en las últimas horas el que entregó una opinión al respecto fue el histórico Hugo Gatti, quien fue directo y al grano.

"Armani jugó en River, tuvo un buen momento pero ahora lo veo inseguro, sin confianza. Es un arquero malo, uno más. Hay momentos que al arquero lo sostienen, pero cuando te agarra el cagómetro es como un cáncer, ya no podés", expresó Gatti, en una entrevista de 'Súper Mitre Deportivo'.

De esa forma, su suma otro 'palo' más para el nacido en Casilda, de 36 años, que incluso no fue convocado a la Selección de Argentina para los partidos frente a Australia e Indonesia, de los próximos 15 y 19 de julio, en las fechas FIFA.

Incluso, Lionel Scaloni, seleccionador argentino, también habló sobre la ausencia de Franco Armani. "Franco no está porque es un viaje en el que llegaría muy justo para el primer partido, y dos días después jugamos en Indonesia. De hecho no viene ningún jugador del fútbol argentino, que podríamos haber convocado también, porque que hay fechas hasta el día 10 o incluso River el 11 me parece. O sea que no tiene mucho sentido traerlo. Lo conozco muy bien, sé lo que puede dar y para nada está afuera de la Selección", explicó Scaloni a los medios.

Hace unas semanas, incluso ante las críticas también salió a mediar en redes sociales la colombiana Daniela Rendón, quien insinuó que estaría pensando en marcharse de Argentina y de inmediato se tejieron especulaciones de un posible regreso a Nacional, pero esto fue denegado por directivos de los 'verdolagas'.