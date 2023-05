José Mourinho recibe una 'lluvia de elogios': José Mendilibar, DT de Sevilla, lo puso por los cielos

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, expresó este jueves su admiración por José Mourinho, técnico de la Roma con quien coincidirá en la final de la Europa League del próximo miércoles en Budapest, y afirmó que "es uno de los grandes" y que poder enfrentarse a él en este duelo "está de maravilla".

En la jornada de puertas abiertas para la prensa organizada por el Sevilla con motivo de la final, el vasco destacó en conferencia de prensa sobre el entrenador romanista que "sólo saber dónde ha estado y lo que ha ganado te deja un poco temeroso, ha ganado todas las finales europeas que ha jugado", dijo, en alusión a las cinco que ha conquistado (dos 'Champions', dos Copas de la UEFA/Liga Europa y la Liga Conferencia, sin contar las tres Supercopas perdidas por el portugués).

"También ha ganado un montón de torneos en los países donde ha estado, ha entrenado a los mejores clubes de Europa... Todo lo que pueda decir de él es bueno y poder enfrentarme a él, y el Sevilla a la Roma, está de maravilla. Trataremos de ganarles, pero todo lo que pueda decir de Mourinho es bueno", recalcó el técnico sevillista.

Preguntado por las diferencias o semejanzas del conjunto romano respecto al Manchester United y al Juventus de Turín, los dos 'gigantes' eliminados por su equipo en cuartos y en semifinales de la 'Europa League', Mendilibar consideró que el Roma "es más italiano", con un estilo de "equipo 'italiano'", y añadió que, al igual que el Sevilla, en sus onces también está "cambiando bastante de jugadores" en los partidos previos a la final.

Recordó que hace bastantes años fue a "verlo entrenar cuando estaba en el Real Madrid" y "estuvo bien", ya que presenciaron "dos sesiones y un partido" y hablaron "con su cuerpo técnico", sobre todo con su segundo, Aitor Karanka, y su preparador físico, y quedaron "agradecidos" por haberles permitido esa experiencia.

"Ha demostrado que es un gran técnico. Su estilo y la forma de juego en sus equipos los ha implantado él, lo ha cambiado a su forma y luego lo ha hecho bien. A veces quieres cambiar un estilo y, por lo que sea, no puedes; él sí convence al jugador y lo consigue, hasta hizo jugar a (Samuel) Eto'o de lateral derecho" de forma puntual, resaltó.

El entrenador del Sevilla indicó que desconoce si el delantero argentino Paulo Dybala, una de las estrellas del Roma y que está 'tocado' por un problema muscular, podrá estar apto para la final o si las palabras de Mourinho de que no cree que esté disponible obedecen más a una estrategia del preparador portugués, aunque dijo que es algo que no le preocupa.

"Nos vamos a encontrar allí con un once, no me vuelvo loco antes pensando quién va jugar o no en el rival. Nuestro estilo de juego no va a cambiar demasiado por que juegue uno u otro, sí algunas cosas individuales que puedas decirle a tus jugadores. Si juega Dybala será por que está muy bien, o no está, o hay algún otro que está mejor que él. En ese sentido, estoy tranquilo", aseveró.