A Kylian Mbappé ya lo tienen fuera del PSG: "Creo que él sabe que no se quedará en el club"

¡Continua la novela del mercado de fichajes! Kylian Mbappé se ha convertido, desde varias temporadas atrás, en el protagonista cada que llega el periodo de transferencias entre los clubes; hecho que una vez más vuelve a tomar protagonismo.

No obstante, a varios referentes e hinchas del PSG ya se les colmó la paciencia en cuanto a los rumores que colocan al artillero francés en las toldas del Real Madrid e incluso le están pidiendo que lo mejor es que deje el club.

Así pasó en el programa Rothens' Enflamme, cuando Christophe Dugarry, exfutbolista francés contempló la idea que el camino de Kylian Mbappé en el cuadro parisino ya había llegado a su fin. "Creo que ya pasó su tiempo en el PSG. (...) Nos guste o no Mbappé, tengo la impresión de que, sobre el terreno de juego, no hizo trampa y dio lo que tenía", fueron algunas declaraciones que recogió el medio RMC Sport.

Pero no se detuvo ahí y dio casi por hecho que el campeón del mundo estaría próximo a 'empacar sus maletas' e irse. "Decir lo antes posible que no se quedará en el PSG me parecería elegante. Creo que sería una forma de elegancia y una forma de madurez. Honestamente, creo que él sabe que no se quedará en el PSG", dijo Christophe Dugarry.

Aunque no dudo en comentar las excelsas cualidades del joven futbolista y lo que ha significado para el PSG. "En mi opinión, podría haber dado aún más porque es increíble; es un jugador extraordinario, por lo que siempre esperamos más. Por el momento no logró alcanzar el objetivo que se propuso cuando llegó al PSG, pero hizo mucho, trajo mucho placer, mucha felicidad", sentenció el exdeportista francés.

Kylian Mbappé, jugador del PSG. Foto: AFP

¿Kylian Mbappé al Real Madrid?

En la última semana, han vuelto a crecer los rumores que Kylian Mbappé estaría muy cerca del conjunto 'merengue' y que solo sería cuestión de tiempo. Sin embargo, el mismo futbolista desmintió lo dicho y dijo que aún no tenía claro lo que sería su futuro deportivo.

Situación que ha traído malestar en los seguidores del balompié quienes siguen en desacuerdo con el proceder del francés , luego que, desde las directivas del club, hubieran hecho todo lo posible para que este se quede y consiga, junto con el club, la tan anhelada Champions League.

Por el momento, el PSG ya se alista para volver al ruedo en la Ligue 1 el próximo domingo 14 de enero a las 2:45 p.m. (hora de Colombia), cuando enfrente al Lens.