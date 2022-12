“A mí no me da pena ni cinco haber empatado”: Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez

El DT colombiano celebró como si fuera una victoria el empate de la Selección de Panamá 1-1 frente a Estados Unidos, en el hexagonal final de la Concacaf.

"Estados Unidos es un equipo mundialista. A mí no me da pena ni cinco haber empatado. Me da alegría como jugó el equipo, la disciplina que tiene y el punto que sumó", aseveró el ‘Bolillo’ Gómez en rueda de prensa.

Panamá y Estados Unidos igualaron por la mínima en la cuarta fecha del hexagonal de la Concacaf, en partido disputado en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

"Es un partido parejo y es un resultado importante porque estábamos defendiéndole la distancia al grande. El grupo quedó fortalecido. Ya van dos series y vamos de terceros", expresó Gómez tras el partido.

Los goles fueron anotados por Gabriel Gómez (43’) para los canaleros y Clint Dempsey (39’) para los norteamericanos, en un partido donde los locales pusieron más ímpetu y velocidad que su rival, que apostó por un fútbol más pausado sin crear demasiadas ocasiones.

"He vivido un típico partido de eliminatoria con dos rivales con mucha disciplina y con muy buena actitud. Panamá fue un equipo ordenado, disciplinado" ante un Estados Unidos "que vino a avasallarnos y a presionarnos con un orden fuerte también", resaltó Gómez.

Después de cuatro fechas, México encabeza la clasificación con 10 puntos, seguido de Costa Rica con 7, Panamá con 5, Estados Unidos y Honduras con 4, mientras que Trinidad y Tobago cierra la tabla con 3 unidades.

Este hexagonal otorga tres boletos directos para el Mundial de Rusia del próximo año, mientras que el cuarto clasificado disputará un repechaje frente a un equipo de Asia.

"Es muy apretada la Eliminatoria. No hay nadie clasificado ni eliminado y estamos en un buen puesto", afirmó el DT antioqueño.