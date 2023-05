A Neymar le coquetean varios grandes de Inglaterra, frente a una posible salida del PSG

A poco de culminar la temporada, Neymar está más afuera que adentro del PSG, según lo afirma la prensa local, que ya lo ubica en los grandes de la Premier League de Inglaterra, donde esperan hacerse con los servicios del brasileño en el próximo mercado de fichajes.

Según lo afirmó ‘Le Parisien’, frente a los contantes roces directos con la afición parisina, pondría dentro de las opciones del ‘10’ un cambio de aires, con grandes del ‘Viejo Continente’ como pretendientes para convencerlo, de cara a lo que será la siguiente temporada.

Dentro de los equipos que entraron en la puja por Neymar, están el Manchester United, Chelsea y Newcastle, así como lo afirmó el portal francés, quien también detalló y destacó la presencia parcial en Champions League de las ‘urracas’ y los ‘red devils’, hecho que tentaría y seduciría al brasileño.

Sin embargo, cabe resaltar que los ‘blues’ cuentan con un presente diferente, alejado de posiciones con competencia europea, hecho que le daría una desventaja de entrada frente a los demás pretendientes por el exBarcelona.

Sumado a eso, un hecho que haría pensar en un posible arribo a territorio británico por parte de Neymar, sería su gran atracción con el campeonato iglús, del que en alguna oportunidad habló de gran manera: “Es un torneo que me asombra. Me gusta el estilo de juego y sus equipos. Algún día me gustaría jugar allí. Admiro al Manchester United, Chelsea, Arsenal y Liverpool".

Sin embargo, hasta el momento todo son especulaciones, siendo lo púnico cierto su grave lesión que lo ha alejado en varios compromisos, de manera consecutiva, con el PSG de Francia, club del que ya está enterado sobre su escapada a Barcelona para festejar el título de los ‘culés’ en la Liga de España.

Al parecer, su paso por el conjunto catalán no lo alejó de sus compañeros, a eso su presencia en los eufóricos festejos del equipo, debido a su consagración en el rentado local, esto después de haber vencido por 2-4 al Espanyol el pasado fin de semana.

¿Cómo va el PSG en la presente temporada?

Eliminados de la Copa y Champions League, las opciones de título para los parisinos se remitieron únicamente a la liga local, donde actualmente son líderes con un total de 81 unidades, seis más por encima del Lens, quien es su escolta.

A pasar del regreso de Lionel Messi a la titularidad del equipo, tras su polémico viaje a Arabia Saudí, la relación con la hinchada se ha quebrado y, entre chiflidos, fue recibido el astro argentino en el terreno de juego.