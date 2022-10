¿A qué jugadores de Liverpool apuntan las críticas, tras el mal arranque de temporada?

El sábado pasado, el Liverpool volvió a dejar puntos en la Premier League. El equipo de Jurgen Klopp no pudo ratificar la que hubiera sido una magnífica remontada contra el Brighton y Leandro Trossard silenció a las triubunas de Anfield con su 'hat-trick', el cual significó el 3-3 definitivo.

Los 'reds' tuvieron un comienzo complicado contra las 'gaviotas', que estrenaron entrenador en el duelo en cuestión. Recordemos que el Chelsea contrató a Graham Potter por lo cual llenaron la vacante con el entrenador italiano Roberto de Zerbi. Al Brighton poco le afectó esta salida, pues al minuto 17' ya ganaba 0-2, gracias a las dos anotaciones de Trossard.

Publicidad

Anfield, que en campañas pasadas había sido un fortín, ha sido vulnerado en esta campaña. Empataron contra el Crystal Palace y no la pasaron bien contra el Ajax por Champions League (ganaron sobre la hora con un gol de Joel Matip).

Estos dos empates en casa les han costado cuatro puntos, además de los que han dejado en la carretera. Este inicio decepcionante los tiene ubicados en la novena posición, con diez puntos de 21 posibles (dos victorias, cuatro empates y una derrota).

Los hombres de Klopp están a 11 puntos del Arsenal, actual líder de la Premier League. Por está razón, hay malestar entre sus hinchas, quienes saben que su equipo no atraviesa su mejor momento.

Alan Shearer, una leyenda de la Premier League, del Newcastle y de la Selección de Inglaterra, señaló a los jugadores que considera que han tenido un rendimiento bajo en este arranque.

Publicidad

Cabe resaltar que el otrora futbolista británico, que jugó más de 400 partidos para las 'urracas', no mencionó el nombre de Luis Díaz, uno de los pocos jugadores que han logrado sobresalir en una escuadra gris, falta de ideas y, por momentos, de motivación.

"Trent Alexander-Arnold ha recibido algunas críticas por su defensa y, con razón, en ocasiones no ha sido lo suficientemente buena, pero otros tienen que asumir la responsabilidad: (Virgil) Van Dijk, (Jordan) Henderson, (Joel) Matip, Thiago, Mo Salah. Estamos tan acostumbrados a lo largo de los años a mirar al Liverpool y ver la forma en que presionan con la alta energía, que hoy no hubo nada de eso", fueron las palabras de Shearer al programa 'Match of the Day' de la BBC.

Publicidad

Este martes, Liverpool recibirá el próximo martes (a partir de las 2:00 p.m., horario de Colombia) al Rangers por la tercera fecha de la Champions League. Los 'reds' deberán sumar de a tres para no complicar su clasificación a la próxima etapa, pues el Nápoles y el Ajax podrían provocar la hecatombe en el equipo de Merseyside.