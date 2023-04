A Raúl González le llueven elogios en el Real Madrid: "Lo está haciendo increíble"

Ramón Martínez, secretario técnico del Real Madrid durante 25 años, divididos en tres etapas, la primera con Ramón Mendoza y Lorenzo Sanz (1990-1996) y las dos de Florentino Pérez (2000-2006 y 2009-actualidad), se acaba de jubilar y en un repaso a su carrera en el diario Marca, destacó que su gran fichaje fue Raúl González Blanco, de quien dijo en la actualidad "lo que está haciendo es increíble".

"La gente no sabe el mérito que tiene. Es el más joven de los 40 equipos de la categoría, y ya ganó la Youth League antes. No sé si va a ser el técnico del primer equipo algún día, pero lo que está haciendo ya es impresionante", aseguró Ramón Martínez, quien siempre se mantuvo en un segundo plano y discreto sin aparecer apenas en los medios de comunicación.

Cuestionado por los fichajes de los que más recuerdo guarda en su etapa en el Real Madrid, surgen nombres como el de Casemiro, el propio Raúl o detalles como las pruebas que en su día hicieron jugadores como Neymar o Silva en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

Sobre Raúl, reveló que fue el fichaje del que se siente más orgulloso: "Sin lugar a dudas, Raúl. Nadie sabe que a Raúl lo fichamos dos veces, y la segunda fue la importante. Lo trajimos del Atlético y luego, dos años después, antes de debutar con el primer equipo, su padre dijo que se quería ir de nuevo al Atlético. Ahí nos reunimos Valdano, su padre, su hermano y yo... y se quedó".

Publicidad

Además, el exsecretario técnico del conjunto blanco, quien se jubiló el pasado 28 de febrero, desvela cómo le cautivó el brasileño Carlos Henrique Casemiro en una Brasil sub-20 plagada de estrellas.

"Lo detecté en Perú en el Sudamericano sub-20 de 2011. Era un equipazo, con Neymar, Lucas Moura, Danilo. Óscar... y veía a Casemiro y te quedaba la duda de cómo jugaría ese chico en el Bernabéu. Porque 'Case' parecía lento, pero siempre se adelantaba al resto. Remataba bien de cabeza, y nadie pasaba por encima suya. En ese momento (2011) no hicimos nada, pero año y medio después, necesitábamos uno de ese estilo en el Castilla, y llamé a Brasil. 'Case' jugaba en el Sao Paulo, y lo fichamos. Me da satisfacción ese fichaje", rememora.

Y una de esas estrellas era Neymar, quien pasó pruebas con el Real Madrid cuando tenía solo 13 años. "Ney' estuvo 10 días entrenando. El representante de Robinho, Wagner Ribeiro, me habló de él, pero tenía mil peticiones de chicos que querían venir a entrenarse. Él pagó el viaje de 'Ney' e hicimos un partido con niños de su edad. Y, buff, fue un extraterrestre. Se regateaba a todos.. y gol. Otra jugada.. y gol", comenta.

Publicidad

"Era una cosa increíble. Carvajal y Sarabia entrenaban ese día. Hicimos otro partido con más mayores y al final estuvimos hablando y estaba todo arreglado con el padre: sueldo mensual, empadronamiento... pero se truncó la cosa. Faltaba una cosa: los abuelos vivían en Brasil y había que comprarles una casa que valía 60.000 euros. El club no accedió y se frustró el fichaje. El problema fue que no estaba ya Florentino. Con él no se hubiera escapado. 'Ney' tenía 13 años y era algo increíble. Nunca vi un caso como él", desvela.