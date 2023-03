¡A Richarlison no le sale una!: salió entre un mar de lágrimas del campo por lesión a los 3 minutos

Para Richarlison la jornada de este sábado ha sido para el olvido, pues, después de las diferentes polémicas en las que lo involucraron con su entrenador: Antonio Conte , el estratega lo alineó en el onceno titular par a enfrentar al Southampton por Premier League , pero a tan solo tres minutos en campo el brasileño sufrió una lesión que lo sacó inmediatamente de la cancha entre lágrimas.

Días atrás, el delantero de los ‘Spurs’ se habría manifestado sobre su presente el club y su relación con el entrenador, afirmando que "esta temporada ha sido una mierda", palabras que generaron polémica y viralizaron a través de las redes sociales y diferentes medios a nivel mundial.

"Soy profesional, trabajo mucho todos los días. Quiero jugar. No entendí las elecciones (de Conte). Estaba en un momento muy positivo, había jugado bien contra West Ham y Chelsea, pero me volvió a poner en el banquillo. El juego anterior me probó en el once inicial y luego al banquillo, otra vez", sentenció el brasileño.

Evidentemente estas palabras llegaron a oídos de Conte, quien no dudo en responderle al jugador: "Primero que nada vi la entrevista de Richarlison. No me criticó. Dijo que su temporada fue una mierda y tiene razón".

Publicidad

Este sábado 18 de marzo el jugador brasileño nuevamente fue tenido en cuenta por el entrenador del Tottenham para enfrentar al Southampton en la jornada número 28 de la Premier League de Inglaterra, sin embargo, Richarlison no duraría mucho tiempo en campo, pues una molestia física lo obligó a salir del terreno de juego.

Solo pasaron tres minutos hasta el momento en que el mismo jugador solicitó la asistencia médica en el terreno que juego, para posteriormente salir entre lágrimas y grandes muestras de dolor que generaron inmediata preocupación en el banquillo de los ‘Spurs’, donde fue recibido por un emotivo gesto de Antonio Conte, quien trató de consolarlo.

Cabe resaltar que el brasileño no fue el único lesionado del encuentro, pues antes de cumplir los diez minutos de juego disputados a la de Richarlison se sumó la salida de Armel Bella Kotchap, quien se dislocó el hombro, por parte del conjunto local.

Publicidad

Al final del encuentro Southampton logró rescatar una unidad después de igualar el juego 3-3 a los 93 minutos, resultado que los deja en la última posición en la tabla de posiciones con 23 unidades, dentro de la zona directa de descenso. Por su parte, los del colombiano Dávinson Sánchez, quien no jugó, son cuartos con 49 puntos.