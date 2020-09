"A Zinedine Zidane no le gusta nadie, no le gusta Bale, no le gusta James Rodríguez..."

Poco a poco y con el paso de los días se vienen sellando los negocios de salida de los jugadores que no eran del gusto de Zinedine Zidane en el Real Madrid y que fueron echados al olvido por el entrenador francés. En Europa se habla de la posibilidad de que Gareth Bale se vaya al Tottenham, de Inglaterra.

Y en el espacio 'El Chiringuito' hicieron un debate al respecto y se dieron algunas argumentaciones con respecto a la partida de hombres con reconocimiento a nivel mundial.

Y ahí apareció Josep Pedrerol para dejar unas palabras en el ambiente, apuntando en contra del flamante entrenador de los blancos de España.

"Zidane no le gusta nadie, no le gusta Bale, no le gusta Jovic, no le gusta Mariano, no le gusta James", dijo con claridad Pedrerol.

Cabe destacar que hace una semana se confirmó el fichaje del colombiano James Rodríguez por parte del Everton, de la Premier League de Inglaterra, y tras su debut ya se han producido comentarios positivos y elogios de la prensa.