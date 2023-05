Aclaración urgente de los allegados a Lionel Messi: "No hay absolutamente nada con ningún club"

El martes comenzó agitado en cercanías de Lionel Messi, de quien la agencia AFP informó que tenía todo acordado para marcharse de PSG, con rumbo al fútbol de Arabia Saudita ante una impresionante oferta económica. Esto se dio después de días agitados y convulsos en los que se presentó una sanción al astro argentino y una posterior excusa pública del '10' por precisamente haber viajado a territorio árabe la semana anterior.

Sin embargo, hace pocos minutos se conoció el texto de un comunicado, en el que Jorge Messi salió al paso a los rumores y trató de poner claridad, justo en el momento en el que se acerca el final del contrato con el equipo francés.

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", se leyó en los primeros párrafos de la misiva pública y de la que ya hacen eco varios medios internacionales.

En otro de los apartados de la nota oficial, se hizo énfasis en que en estos días siempre se van a tener versiones extraoficiales con el número '10' de la Selección de Argentina, vigente campeona del mundo.

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada", se complementó en la información.

"Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera y consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido", se agregó.

Jorge Messi finalizó haciendo una solicitud. Así dijo que "por alguien a favor de sus intereses. Tendrian que explicar porqué no contrastan las informaciones.. No querrán que una verdad les arruine sus "noticias".

¿Qué dijo la agencia AFP sobre el futuro de Lionel Messi?

La estrella del París Saint-Germain, Lionel Messi, jugará en Arabia Saudita la próxima temporada, afirmó este martes a la AFP una fuente saudita próxima a las negociaciones, calificando el contrato de "enorme".

Sobre la marcha del futbolista argentino al rico reino del Golfo hay "un acuerdo cerrado, jugará en Arabia Saudita", dijo esta fuente amparada en el anonimato.