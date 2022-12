Adrien Rabiot sobre Neymar: “Sabemos que tiene algunos privilegios en el vestuario”

El centrocampista francés habló de lo que se vive al interior del PSG con la llegada del astro brasileño y se refirió al juego por los octavos de final de la Champions League.

Adrien Rabiot indicó que los jugadores del club galo “sabemos que tiene algunos privilegios en el vestuario”, refiriéndose a Neymar, de quien dijo además que “es un tipo muy fácil, y podría ser un poco más arrogante, pero no es el caso”.

Desde la llegada del astro del fútbol, el PSG ha tenido un rendimiento notable, en parte, por los 27 goles que ha marcado el suramericano en 26 partidos, cifra que cobra relevancia si se tiene en cuenta que, a la hora de las asistencias, también sobresale con 16.

“A mí no me molesta y no le presto atención. No estoy celoso de alguno de ellos dos”, dijo Rabiot haciendo alusión a Kylian Mbappé, de quien aseguró que también tiene un trato preferencial.

Sobre la llave de Champions League, en donde PSG deberá enfrentar a Real Madrid por los octavos de final, el francés indicó, “el Madrid querrá salvar su temporada. Estarán sobremotivados. Ellos tienen mucha experiencia en esta competición, y nosotros no tanta. En mi opinión, está en un 50-50”.